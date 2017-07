Biagi chiama Halfpenny alle Zebre: "Ti offriamo sole, prosciutto e partite"

Leigh Halfpenny cerca squadra. Sembra strano ma è così: siamo quasi ad agosto e il fortissimo estremo gallese non ha ancora trovato una sistemazione dopo essersi lasciato con Tolone. Una situazione abbastanza strana per un giocatore certamente non in fase di declino - ha 28 anni - che al momento occupa il terzo posto tra i miglior marcatori per il Galles (dopo Neil Jenkins e Stephen Jones) ed è reduce della splendida campagna neozelandese dei British & Irish Lions.

Si dice che possa tornare in Galles, togliendo così dagli impicci anche il ct della sua nazionale Warren Gatland, che può convocare - per una regola che lui stesso ha ideato - solo tre giocatori che militano all'estero, ma per ora nessuna franchigia "di casa" è riuscita a trovare l'accordo con il giocatore.

Le squadre che gli fanno il filo sono tante: tra queste provano a infilarsi anche le Zebre, che non stanno certo vivendo un periodo florido - la squadra si sta allenando a Parma ma è sul chi va là dopo l'ultima riorganizzazione interna - ma evidentemente non hanno perso il buonumore.

Non lo ha perso certamente il capitano George Biagi, che per un attimo veste i panni di uomo-mercato e via Twitter fa partire una proposta indicente nei confronti di Halfpenny. "Abbiamo bisogno di un giocatore per il ruolo di estremo e le Zebre hanno per te una bella offerta: tempo per abbronzarti, mangiare prosciutto e giocare".

Tifosi delle Zebre, sognare costa zero. Allora, tutti sui profili social di Halfpenny a "schiacciare F5": magari il prossimo aggiornamento potrebbe premiare la proposta di Biagi.