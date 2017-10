Bledisloe Cup 2017: l’Australia batte la Nuova Zelanda dopo due anni!

Dopo sei vittorie consecutive si ferma il ruolino di marcia della Nuova Zelanda: nella Bledisloe Cup, tradizionale manifestazione amichevole tra gli All Blacks e l’Australia ad imporsi sono i Wallabies che tornano a trionfare contro i campioni del mondo a due anni di distanza dall’ultima volta. Il risultato finale di 23-18 parla chiaro sulla spettacolarità dell’incontro, aperto dall’inizio alla fine.

La partenza è sprint: l’Australia passa in vantaggio al 7′ con la meta di Reece Hodge, pochi minuti dopo però arriva subito il pareggio grazie a Waisake Naholo. Gli All Blacks passano avanti con i piazzati di Sopoaga, ma gli australiani chiudono però al comando la prima frazione con la meta di Israel Folau. Il restart è ancora di marca Wallabies: Marika Koroibete trova la meta al 56′, Hodge porta la squadra sopra di break con il piazzato. I campioni del mondo non si arrendono e al 71′ si rifanno sotto con la meta di Rieko Ioane, ma è ancora il piede di Hodge a chiudere definitivamente la contesa.

Australia – Nuova Zelanda 23-18

Australia: 15 Israel Folau, 14 Marika Koroibete, 13 Tevita Kuridrani, 12 Kurtley Beale, 11 Reece Hodge, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 Sean McMahon, 7 Michael Hooper (captain), 6 Jack Dempsey, 5 Adam Coleman, 4 Rob Simmons, 3 Sekope Kepu, 2 Tatafu Polota-Nau, 1 Scott Sio.

A disposizione: 16 Stephen Moore, 17 Tom Robertson, 18 Allan Alaalatoa, 19 Lukhan Tui, 20 Ned Hanigan, 21 Nick Phipps, 22 Samu Kerevi, 23 Henry Speight.

Marcatori Australia

Mete: Reece Hodge (7), Israel Folau (39), Marika Koroibete (56)

Conversioni: Bernard Foley (8)

Punizioni: Reece Hodge (64, 77)

Nuova Zelanda: 15 Damian McKenzie, 14 Waisake Naholo, 13 Ryan Crotty, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Lima Sopoaga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (captain), 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitelock, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Kane Hames.

A disposizione: 16 Codie Taylor, 17 Wyatt Crockett, 18 Ofa Tu’ungafasi, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Matt Todd, 21 TJ Perenara, 22 Anton Lienert-Brown, 23 David Havili.

Marcatori Nuova Zelanda

Mete: Waisake Naholo (14), Rieko Ioane (71)

Conversioni: Lima Sopoaga (15)

Punizioni: Lima Sopoaga (24, 30)