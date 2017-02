Le Zebre giocano solo il primo tempo: gli Ospreys vincono 40-10 a Parma

Dopo due settimana di pausa a seguito dell’inizio del Sei Nazioni, le Zebre tornano in campo nel PRO 12 nell’intensa sfida contro gli Ospreys. La formazione gallese, imbattuta da tre mesi e secondi nel torneo, spazzano la squadra italiana nel secondo tempo con un parziale di 33-0 che non ammette repliche per il 40-10 finale. Per le Zebre resta un buon primo tempo ma l’indisciplina e l’imprecisione della ripresa macchiano la prestazione del XV di Jimenez.

Cronaca

Palazzani da 35 metri porta subito avanti le Zebre che portano all’assalto già dai primi minuti di gara. C’è la risposta degli Ospreys ma Price ma è respinto dalla difesa italiana, con Habberfield costretto al tenuto. Fonotia trova il break al 5’ ma è fermato in recupero con i bianconeri che giocano il contrattacco concedendo però il turn-over sui 22 avversari. Minnie strappa l’ovale dalle mani di un avversario sul punto d’incontro e carica fino ai 5 metri; i compagni a sostegno servono l’azzurro Boni che segna la prima meta della serata portando il XV del Nord-Ovest oltre il break al 9’. Il XV del Nord-Ovest risale anche grazie ad un fallo dei saltatori ospiti ma sul punto d’incontro l’ovale è recuperato da Habberfield e compagni. Palazzani con un calcio dalla base innesca Ruzza che entra nei 22 ma il numero 8 viene sanzionato perché partito in fuorigioco. Buon ritmo al Lanfranchi nella prima metà del primo tempo dove i gallesi attaccano sì, ma pasticciano ancora sulla linea esterna peccando nella trasmissione del pallone. Palazzani ci prova ancora su calcio da posizione centrale ma la pedata del mediano d’apertura è potente ma larga. Arrivano il quinto ed il sesto fallo bianconero in rapida successione con gli Ospreys che possono giocare due rimesse in attacco al 38’: dopo alcuni raccogli e vai è Beck a trovare il varco per i primi punti degli ospiti che chiudono la prima frazione sotto 10-7.

Ben diversa la storia nella ripresa: dopo tre minuti è l’estremo Evans a varcare la linea di meta dopo un rapido cambio di fronte offensivo per il primo vantaggio ospite. Dopo essere entrati nei 22 sulla sinistra è ancora sul fronte destro che Evans riesce a superare la difesa italiana che porta Habberfield e compagni oltre il break al 47esimo. Le Zebre soffrano tantissimo sul versante mancino, dove John sfrutta la sua velocità per riportare i suoi nei 22 italiani: l’indisciplina costa cara al XV del Nord-Ovest con Greeff che viene ammonito dall’arbitro. È battaglia sui 5 metri con l’ovale che raggiunge il fronte offensivo opposto dove Evans riesce a segnare la sua terza meta personale nonostante il placcaggio di un avversario. Il primo errore dalla piazzola dell’esordiente Price fissa il parziale sul 10-26 al 50esimo. Le Zebre provano a rispondere ma c’è il tenuto contro Boni che riporta gli Ospreys ai 5 metri. L’azione si chiude con l’ala gallese portata fuori col possesso e così le Zebre, sempre in inferiorità numerica, possono risalire grazie anche ad un fallo degli avanti avversari. I bianconeri scelgono ancora il gioco alla mano dalla loro metà campo ma l’indisciplina della linea delle Zebre costa il fallo per fuorigioco e il giallo a Koegelenberg. Gli Ospreys colpiscono ancora in superiorità numerica con la meta di Parry al termine di un drive avanzante. Altra superiorità numerica e i gallesi segnano alla bandierina sinistra con Howells che dimostra tutte le sue doti di velocità nella sfida diretta contro Greeff. Nell’ultima azione c’è spazio per una mischia con Daniele che subentra a Minnie, cogliendo il suo esordio nel Guinness Pro12 al pari di Le Roux e Fragnito entrati durante il secondo tempo.

Tabellino

Zebre Rugby Vs Ospreys 10-40 (p.t. 10-7)

Zebre Rugby: Baker, Bellini, Boni, Pratichetti (9’ s.t. Afamasaga, 28’ s.t. Engelbrecht), Greeff, Bordoli (28’ s.t. Azzolini), Palazzani; Ruzza, Meyer, Minnie (39‘ s.t. Daniele),, Bernabò (9’ s.t. Koegelenberg), Geldenhuys (cap) (31’ s.t. Fragnito), Roan (5‘ s.t. Le Roux), Fabiani, Postiglioni (20‘ s.t. De Marchi) All. Jimenez

Ospreys: Evans, John (20’ s.t. Dirksen), Fonotia, Beck (17’ s.t. Spratt), Howells, Price, Habberfield (cap) (27’ s.t. Aubrey); Baker (17’ s.t. Cracknell), Underhill, Ardron, Ashely, Beard (35’ Thornton), Jones (27’ s.t. Suter), Parry (27’ s.t. Gustafson), James (22’ s.t. Thomas) All. Tandy

Arbitro: David Wilkinson (Irish Rugby Football Union)

Marcatori: 3‘ cp Palazzani (3-0); 9‘ m Boni tr Palazzani (10-0); 40‘ m Beck tr Price (10-7); s.t. 4‘ m Evans tr Price (10-14); 7‘m Evans tr Price (10-21); 10‘ m Evans (10-26); 21‘ m Parry tr Price (10-33); 37‘ m Howells tr Price (10-40)