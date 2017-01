Champions Cup: Connacht-Zebre 66-21

Galway (Irlanda), 14 gen. (LaPresse) - Le Zebre Rugby hanno perso con un netto 66-21 in casa del Connacht nel quinto turno della più prestigiosa coppa europea per club sfidando, ultima trasferta della fase a gironi. Davanti al pubblico dello Sportsground di Galway i bianconeri hanno affrontato i campioni in carica del Guinness PRO12 ancora in corsa per il passaggio del turno nella Champions Cup. Le Zebre, capitanate oggi per la prima volta dal flanker Mbandà, hanno dovuto affrontare una lunga lista d’infortunati che ha stravolto la formazione iniziale scelta dallo staff tecnico, soprattutto nel reparto dei trequarti con alcuni giocatori schierati non nel loro consueto ruolo dallo staff tecnico per sopperire all’emergenza.