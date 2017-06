Daccenaspinta! 8 nazionali al via della Red Bull 400 per raccogliere fondi per il wheelchair rugby

Scalare una salita di 400 metri con una pendenza media di oltre 38° per raccogliere fondi per sostenere il rugby in carrozzina. E’ la sfida che attende sabato prossimo otto campioni della palla ovale italiana (Valerio Bernabò, Alberto Sgarbi, Giovanni Maistri, Tommaso Castello, Paul Derbyshire, Andrea Pratichetti, Francesco Minto e Francesco Messina) che sabato 1 luglio si cimenteranno in Val di Fiemme nel Red Bull 400, la gara breve più ripida al mondo che premierà chi riuscirà a raggiungere la vetta del trampolino di salto con gli sci nel minor tempo possibile.

Valerio e gli altri ragazzi si cimenteranno in questa sfida per provare a rendere più reale il sogno dei Romanes Wheelchair Rugby, un'associazione con sede a Roma che sta promuovendo il rugby in carrozzina in Italia. Nata due anni fa questa realtà della Capitale, ha bisogno di risorse e carrozzine, per realizzare il proprio ambizioso obiettivo: allenare almeno 15 nuovi atleti, sia a livello agonistico che amatoriale, formare almeno 2 nuovi fisioterapisti, 2 arbitri/classificatori e 2 allenatori, contribuendo alla creazione di un campionato professionale italiano e di una federazione specifica per portare l'Italia al livello delle migliori squadre internazionali. Perché il sogno dei Romanes diventi realtà, Bernabò e gli altri campioni delle Nazionale rugby hanno creato un crowfunding con un hashtag molto eloquente e senza fronzoli #dacceunaspinta. Finora sono stati raccolti circa 2.200 € in 12 giorni ma la speranza è di arrivare a 4.000 (qui tutti i dettagli per donare e saperne di più). Una scalata ripida proprio come quella che i magnifici 7 dovranno affrontare fra 48 ore in Val di Fiemme. Per l’amore del rugby e della solidarietà però nulla è impossibile…