Dan Carter fermato per guida in stato di ebbrezza, rischia una pesante sanzione

Anche i più grandi commettono degli errori: è il caso di Dan Carter, straordinaria apertura classe 1982 che ha totalizzato la bellezza di 112 caps in maglia All Blacks diventando uno dei rugbisti più apprezzati di sempre nel suo ruolo. L’attuale giocatore del Racing92, franchigia transalpina con sede a Parigi, è stato fermato nella serata di mercoledì dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza e ora dovrà rispondere di tale accusa davanti alle autorità competenti, precisando che il tasso rilevato era di 0.98 quando il limite vigente è di 0.5.

A divulgare la notizia è stato dapprima il portale Closer, a cui ha fatto seguito la conferma ufficiale dello stesso Carter espressa tramite il suo profilo Facebook: “Sicuramente avrete letto i titoli. Non ho scuse, ho fatto un terribile errore di giudizio e deluso il mio club, i miei tifosi ma soprattutto la mia famiglia. Aspetterò che il processo faccia il suo corso e pagherò le conseguenze. Sono sollevato dal fatto di non aver arrecato danno. Scusate“.

simone.brugnoli@oasport.it