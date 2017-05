Eccellenza 2017: Calvisano campione d’Italia. Battuto il Rovigo 43-29

Nella finale vista e rivista nelle ultime stagioni è il Calvisano a conquistare il titolo di Eccellenza di rugby. Davanti al pubblico di casa del PataStadium il risultato finale è 43-29, con i campioni in carica del Rovigo che devono arrendersi. La partenza prometteva bene: la squadra di Joe McDonnell è in vantaggio addirittura 12-0 con il solito Basson perfetto dalla piazzola. Poi però la rimonta: Minozzi, estremo classe ’96 e votato MVP a fine partita, guida i lombardi sia al piede che con i suoi break. Le mete in tre minuti di Lucchin e Andreotti cambiano la storia: da 0-12 a 14-12 a fine primo tempo. L’orgoglio del Rovigo c’è ad inizio ripresa, con il momentaneo 15-14 timbrato ancora Basson, poi il crollo: quattro mete consecutive che chiudono la pratica.

Calvisano (BS), PataStadium “San Michele” – sabato 27 maggio

Eccellenza, Finale

Patarò Calvisano v Femi-CZ Rovigo 43-29

Marcatori: p.t. 10’ cp. Basson (0-3); 18’ cp. Basson (0-6); 20’ cp. Basson (0-9); 25’ cp. Basson (0-12); 32’ m. Lucchin tr. Minozzi (7-12); 35’ m. Andreotti tr. Minozzi (14-12); s.t. 3’ cp. Basson (14-15); 7’ m. Tuivati tr. Minozzi (21-15); 15’ m. Minozzi tr. Minozzi (28-15); 21’ m. Paz tr. Minozzi (33-15); 29’ cp. Minozzi (36-15); 40’ m. Chiesa tr. Minozzi (43-15); 42’ m. Barion tr. Basson (43-22); 43’ m. Biffi tr. Mantelli (43-29)

Patarò Calvisano: Minozzi; Bruno (3’ st. Chiesa), Paz, Lucchin, Susio (20’ st. De Santis); Novillo (30’ st. Dal Zilio), Semenzato; Tuivaiti, Archetti, Giammarioli (25’ st. Zdrilich); Andreotti (29’ st. Zanetti), Cavalieri; Riccioni (20’ st. Costanzo), Morelli (cap, 19’ st. Luus), Panico (3’ st. Rimpelli)

all. Brunello

Femi-CZ Rovigo Delta: Basson; Barion, Majstorovic, McCann (1’ st. Mantelli), Torres (19’ st. Biffi); Rodriguez, Chillon (30’ st. Loro); De Marchi, Lubian (29’ st. Cicchinelli), Ruffolo (cap, 5’-7’ st. Cicchinelli); Parker (29’ st. Ortis), Boggiani; Iacob (29’ st. Bordonaro), Momberg (29’ st. Cadorini), Muccignat (1’ st. Balboni)

all. McDonnell

arb. Mitrea (Udine)

g.d.l. Liperini (Livorno), Franzoi (Venezia)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)

quinto uomo: Cusano (Vicenza)

TMO: Marrama (Milano)

Man of the Match: Minozzi (Patarò Calvisano)

Calciatori: Basson (Femi-CZ Rovigo) 6/6; Mantelli (Femi-CZ Rovigo) 1/1; Minozzi (Patarò Calvisano) 4/7

Cartellini: –

Note: PataStadium esaurito, oltre 6000 spettatori. In tribuna la Vice-Presidente del CONI Sensini, il Presidente FIR Gavazzi, il CT della Squadra Nazionale O’Shea e l’assistente Giampiero De Carli.