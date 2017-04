Ferito al Bataclan, si deve arrendere: Barraud dice addio al rugby

Il 13 novembre 2015, Aristide Barraud era lì, al teatro Bataclan di Parigi, in quella serata maledetta in cui i terroristi fecero una strage sparando all'impazzata sulla folla. Ne uscì vivo, ma gravemente ferito a un piede a un polmone. Fu ricoverato in ospedale per un mese e poi, una volta uscito, cominciò un lungo e faticoso periodo di rieducazione. Mediano di apertura del Mogliano, Barraud non ha mai perso il sogno di poter tornare a giocare nonostante il parere completamente negativo dei medici, ma dopo i buoni esiti iniziali, il suo corpo ha detto basta: le ferite del Bataclan sono state troppo dure per essere riassorbite e permettergli di essere nuovamente in campo come una volta.

Con il dolore nel cuore, Barraud ha dato l'addio al rugby agonistico con una lunga e commovente lettera, di cui vi riportiamo gli stralci principali:

" Ho lottato, dal primo giorno in cui mi sono reso conto di cosa era successo. Ho scelto di tornare sul campo contro le raccomandazioni dei chirurghi. Ho iniziato questo percorso pazzesco, recuperando la forma fisica al di là di tutte le previsioni. Ma adesso qualcosa è cambiato. Da tre mesi ho visto il mio corpo non accettare più lo sforzo fisico e inviarmi segnali negativi, troppi. Ho 28 anni, il mio corpo è a dir poco distrutto. Due mesi fa mi hanno diagnosticato ulteriori problemi causati dalle cure effettuate per tenermi in vita. Con tutti gli altri danni fisici che ho subito, non sono cose che posso trascurare, e ho iniziato ad aver paura per la mia vita. Tornando a giocare, rischio oggettivamente la morte, e morire in campo, davanti ai miei amici e a chi mi vuole bene, non mi sembra assolutamente una buona idea. Il rugby mi ha salvato la vita, l'idea di tornare a giocare mi ha salvato la vita. Mi ha tenuto lontano anche dall'incubo della follia. Tornerò, perché questo sport è la mia vita, ma lo farò quando starò davvero bene. Amo il rugby e amo la gente che lo vive con passione. L'Italia mi ha dato tantissimo, e un giorno vorrei poter restituire quello che ho ricevuto. "