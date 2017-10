I convocati dell’Italia per i Test Match di novembre: cinque esordienti, Parisse inossidabile

" Questa convocazione è stata senza dubbio la più difficile ed eccitante da completare. Nonostante gli infortuni, c’è stato tra gli allenatori un grande dibattito su molteplici posizioni. La qualità del lavoro che si sta portando avanti sia alla Benetton che alle Zebre, e più in generale ad ogni livello del gioco, sta iniziando ad avere un reale impatto sulla qualità e sulla profondità degli atleti a nostra disposizione e questo aspetto non farà che migliorare negli anni a venire. "

Parole che danno morale quelle di Conor O’Shea dopo aver diramato i convocati per i tre Test Match che affronterà la nazionale italiana di rugby ad ottobre contro Fiji, Argentina e Sudafrica.

34 giocatori, ben cinque esordienti in maglia azzurra. Si tratta di Matteo Minozzi e Ian McKinley, che già avevano ricevuto in passato la chiamata in nazionale, senza però entrare in campo. Prima chiamata assoluta invece per Jayden Hayward, Renato Giammarioli e Giovanni Licata.

Questa la squadra azzurra:

Piloni

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby Club, 18 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 5 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 1 cap)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 3 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 3 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 86 caps)

Seconde linee

George Fabio BIAGI (Zebre Rugby Club, 19 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 3 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 24 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 1 cap)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 2 caps)*

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Francesco MINTO (Benetton Rugby, 36 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 126 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 14 caps)

Mediani di mischia

Edoardo GORI (Benetton Rugby, 63 caps)*

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 22 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Mediani d’apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, esordiente)

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 45 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby, Club 5 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 2 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, esordiente)

Ali

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 14 caps)*

Leonardo SARTO (Glasgow Warriors, 32 caps)*

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby Club, 43 caps)*

Estremi

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Edoardo PADOVANI (RC Toulon, 14 caps)*