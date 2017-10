Italia, il ct O'Shea convoca Negri al posto di Mbandà per i raduni in vista dei test match

Roma, 17 ott. (LaPresse) - Sebastian Negri, terza linea della Benetton Rugby, è stato convocato dal CT della Nazionale Italiana Rugby Conor O’Shea per i raduni di preparazione ai Crédit Agricole Cariparma Test Match autunnali. Negri, alla prima stagione con i Leoni biancoverdi di Kieran Crowley, sostituisce Maxime Mbandà nel gruppo dei 34 Azzurri che si raduneranno dal 22 al 25 ottobre a Parma e dal 29 ottobre all’1 novembre a Treviso. 23 anni, nato in Zimbabwe, ha rappresentato l’Italia a livello U20 e con la Nazionale Emergenti prima di esordire in azzurro con la Nazionale Maggiore contro gli Stati Uniti il 18 giugno 2016 conquistando il suo secondo caps una settimana più tardi, a Toronto contro il Canada. Mbandà, ancora in fase di recupero dall’operazione alla spalla subita dopo l’infortunio di giugno contro l’Australia a Brisbane, dovrà essere sottoposto ad un nuovo intervento che posporrà di altri dieci giorni il suo rientro in campo.