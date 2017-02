L'Italrugby sostiene i malati di Sma e i piccoli Riccardo e Alessandro si allenano con i campioni

Da bambini, due fratelli, Alessandro e Riccardo e ad accomunarli oltre al cognome, c’è una forte anzi fortissima passione per il Rugby e per quel colore azzurro che riempie i loro occhi quando vedono la nazionale scendere in campo.

Alessandro e Riccardo guardano i Rugby da sempre ma non possono giocarci e sognare di diventare campioni come il loro idoli. Alessandro è affetto da Sma di tipo II, una grave malattia neuromuscolare che in maniera progressiva blocca i muscoli del corpo fino ad impedirne il movimento. Riccardo segue il fratello malato rincorrendo i desideri di entrambi. La nazionale di O’ Shea è diventata il mezzo per farlo.

I due fratelli sono stati i protagonisti di un allenamento con i campioni azzurri Federico Ruzza, Angelo Esposito e Tommaso Boni per sensibilizzare l’iniziativa che lega la Federazione Italiana di Rugby al Centro Clinico Nemo, centro di eccellenza multidisciplinare e ad alta specializzazione, cui è stato proprio dedicato il secondo incontro del Sei Nazioni tra gli azzurri e l’Irlanda che si disputerà sabato 11 febbraio allo stadio Olimpico di Roma.

Così ha commentato Alberto Fontana, presidente della Fondazione Serena Onlus, l’ente gestore del Centro Nemo.

" Siamo grati per il sostegno che ci è dato dalla Federazione Italiana Rugby e contenti dell’alleanza con questo sport. Con il rugby, infatti, condividiamo uno dei valori fondamentali: lo spirito di squadra. Il nostro è un lavoro sinergico come quello di una squadra, ruota tutto intorno al paziente e alle sue esigenze, tenendo fissa la nostra ‘meta’: promuovere la migliore qualità di vita delle persone colpite da malattie neuromuscolari e sviluppare la ricerca di terapie efficaci "

Il match dell’Olimpico sarà di certo una vetrina importante per il centro Nemo così come l’allenamento con i campioni azzurri, lo è stato per i piccoli Alessandro e Riccardo che hanno potuto non solo conoscere i propri beniamini ma anche sognare di giocare con una palla ovale al Sei Nazioni. Perché il centro Nemo punta a rendere la vita dei pazienti la migliore possibile e anche per questo spinge tutti a sognare perché non c’è malattia che possa fermare la fantasia e il l’ardente desiderio di realizzare i propri sogni.