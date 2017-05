Mondiale 2019, sorteggio da incubo: per l'Italia ci sono All Blacks e Sud Africa

Sono stati sorteggiati oggi in quel di Kyoto (Giappone) i gironi dei Mondiali di rugby del 2019. Non poteva andare peggio alla nazionale italiana di Conor O’Shea, l’urna è stata davvero sfortunata per gli azzurri e ha riservato la Pool B con i campioni del mondo in carica della Nuova Zelanda e gli Springboks sudafricani.

Nel raggruppamento azzurro anche la vincente degli spareggi dell’area africana e una squadra ripescata. Mission impossible dunque per la banda tricolore, dato che solo le prime due accederanno ai quarti di finale: ricordiamo però che l’ultimo precedente con il Sudafrica è ben augurante, con un successo in amichevole a novembre 2016.

I gironi nel dettaglio

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Irlanda Nuova Zelanda Inghilterra Australia Scozia Sudafrica Francia Galles Giappone Italia Argentina Georgia Europa 1 Africa 1 America 1 Oceania 1 Vincitrice Playoff Vincitrice ripescaggio Oceania 2 America 2

