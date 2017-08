Nasce il Guinness Pro14: due club sudafricani, Cheetahs e Kings, le novità

Questo passo contribuisce ad innalzare gli standard complessivi della manifestazione e offrirà maggiori risorse alle Società partecipanti, che competeranno nel più sfidante contesto mai offerto dal campionato.Celtic Rugby può anche rassicurare gli spettatori che tutti i derby d’andata e ritorno sono stati garantiti: si tratta delle partite più sentite e le rivalità storiche sono solo uno degli elementi che rendono così speciale il Guinness PRO14. Con la nuova formula, le nuove squadre ed il nuovo pubblico il Guinness PRO14 raggiungerà nuove vette a partire dal 2017/18.

La nuova formula

L’ingresso dei Toyota Cheetahs e dei Southern Kings comporta l’introduzione di due Conference nel torneo, dal momento che una formula all’italiana per un torneo transcontinentale da 14 squadre sarebbe stata inadeguata.

Le due conference sono strutturate come segue:

Conference A: Munster (Irlanda), Ospreys (Galles), Glasgow Warriors (Scozia), Cardiff Blues (Galles), Connacht (Irlanda), Zebre Rugby (Italia), Toyota Cheetahs (Sudafrica).

Conference B: Scarlets (Galles), Leinster (Irlanda), Ulster (Irlanda), Edinburgh (Scozia(, Benetton Rugby (Italia), Dragons (Galles), Southern Kings (Sudafrica)

- Ogni conference è composta da sette squadre con la stessa ripartizione per Paesi.

- Ogni squadra disputerà ventuno incontri di stagione regolare.

- Ogni squadra incontrerà almeno una volta tutte le altre.

- Tutti i derby continueranno a disputarsi con formula di andata e ritorno.

- Le squadre italiane, scozzesi e sudafricane disputeranno un ulteriore derby per esigenze di calendario.

- La fase finale del Guinness PRO14 comprende ora i quarti di finale, permettendo a sei squadre (dalla 1° alla 3° di ciascuna conference) di raggiungere la fase ad eliminazione diretta.

- Le prime tre squadre di ciascuna conference – ad eccezione delle due sudafricane, con eleggibili per partecipare ai tornei EPCR – si qualificheranno alla Champions Cup.

- La settima partecipante alla Champions Cup sarà la squadra con il maggior numero di punti tra le due Conference.

Le conference rispettano due criteri: primo, deve esserci lo stesso numero di squadre dello stesso Paese in ambo i gironi. Secondo: vi è un bilanciamento qualitativo basato sulle stagioni precedenti. Per le squadre sudafricane si è tenuto conto del loro piazzamento nel Super Rugby.

Ogni conference contiene dunque due irlandesi, due gallesi, una italiana, una scozzese e una sudafricana.

Per mantenere un equilibrio, le Conference verranno riviste ogni stagione sulla base del ranking della stagione precedente.

Il calendario

La stagione regolare si articolerà su ventuno partite, una in meno che nella precedente versione. Le ventuno partite saranno così suddivise:

- 12 partite di andata e ritorno all’interno della conference di appartenenza

- 7 partite in casa o in trasferta contro ogni squadra dell’altra conference.

- 2 partite addizionali per garantire che tutti i derby si disputino sia in casa che in trasferta. Ciò comporta che le squadre italiane, scozzesi e sudafricane disputino tre derby.

Il calendario è stato sorteggiato per tutti i ventuno turni di stagione regolare e sarà confermato la prossima settimana dopo consultazioni con i partner televisivi del torneo ed i Club.

Le reazioni

“Il rugby sudafricano rappresenta uno dei più prestigiosi movimenti del panorama internazionale, capace di vincere due Rugby World Cup e di offrire al nostro sport alcuni tra i più grandi campioni che abbiano mai calcato i campi", ha commentato il presidente della FIR Alfredo Gavazzi.

"L’ingresso di Cheetahs e Southern Kings nel torneo che vede impegnate le nostre franchigie Benetton Rugby e Zebre Rugby Club apre nuovi, interessanti scenari per il Guinness PRO14 sportivo e commerciale - ha aggiunto - rendendo ancor più appetibile un torneo già di grande caratura e che ha per FIR un ruolo strategico nello sviluppo del nostro rugby di alto livello".

"Il PRO14, in linea con la tendenza generale, ha deciso di allargare i propri orizzonti ed il coinvolgimento sudafricano, con la conseguente revisione della formula della manifestazione, aggiungerà emozioni e nuove sfide per i nostri migliori atleti, che avranno la possibilità di confrontarsi con regolarità con uno dei movimenti rugbistici più strutturati e competitivi al mondo”, ha concluso.