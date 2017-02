Nuova Zelanda: Tuipulotu positivo a un controllo antidoping

Wellington (Nuova Zelanda), 5 feb. (LaPresse/Reuters) - Il centro degli All Blacks Patrick Tuipulotu è risultato positivo ad un controllo antidoping, per questo era stato escluso dal tour autunnale della nazionale nezolandese dello scorso novembre. E' stata la stessa Federazione rugby della Nuova Zelanda a confermare la positività del giocatore, che era stato mandato a casa per non precisati "motivi personali". Sia la Federazione che l'Associazione giocatori hanno dovuto ammettere l'esito dei controlli a cui è stato sottoposto Tuipulotu, dopo che la notizia era stata rivelata dai media neozelandesi. "NZR e NZRPA confermano che, nel novembre 2016, è stato notificato che in un controllo anti-doping su Patrick Tuipulotu è stato rivelato la presenza di una sostanza presente nella lista di quelle sostanze proibite dalla WADA", si legge in un comunicato. Tuipulotu si è detto "scioccato", ma al momento è sospeso in attesa delle controanalisi.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse