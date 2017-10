Edimburgo-Zebre 16-15: impresa sfiorata dalla franchigia azzurra

Nella sesta giornata del Pro14 di rugby le Zebre escono sconfitte di misura dalla trasferta di Edimburgo, con i padroni di casa che si impongono per 16-15 al termine di un match tiratissimo.

Nel primo tempo vantaggio casalingo grazie alla punizione di Tovey al 9′, a cui risponde Meyer al 19′ con una meta (non trasformata) che vale il sorpasso italiano. I padroni di casa si scuotono e trovano la meta con McInally, trasformata da Tovey per il momentaneo 10-5, punteggio con il quale le due formazioni vanno al riposo.

Nel secondo tempo gli scozzesi rimpinguano il proprio bottino al 58′ con la punizione di Weir, che porta il punteggio sul 13-5. A questo punto le Zebre spingono per rientrare a distanza di break e trovano la meta con Violi al 62′, con lo stesso atleta che trasforma per il 13-12. Il sorpasso italiano si concretizza al 66′ con un piazzato dello stesso Violi, ma il vantaggio è effimero: i padroni di casa si riportano avanti con Weir dopo appena 180 secondi. Il pinteggio non si sblocca più, finisce 16-15 per la franchigia scozzese.

TABELLINO

Edimburgo-Zebre 16-15

Marcatori Edimburgo – Mete: 28′ McInally.Trasformazioni: 28′ Weir. Punizioni: 9′ Tovey, 57′,69′ Weir.

Marcatori Zebre – Mete: 21′ Meyer, 62′ Violi. Trasformazioni: 62′ Violi. Punizioni: 66′ Violi.

Edimburgo: 15 Blair Kinghorn, 14 Dougie Fife, 13 James Johnstone, 12 Phil Burleigh, 11 Tom Brown, 10 Jason Tovey, 9 Nathan Fowles, 8 Cornell du Preez, 7 Jamie Ritchie, 6 Magnus Bradbury (c), 5 Grant Gilchrist, 4 Ben Toolis, 3 WP Nel, 2 Stuart McInally, 1 Darryl Marfo. A disp.: 16 Neil Cochrane, 17 Allan Dell, 18 Simon Berghan, 19 Anton Bresler, 20 Luke Crosbie, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 Duncan Weir, 23 Robbie Fruean.

Zebre: 15 Matteo Minozzi, 14 Mattia Bellini, 13 Tommaso Boni, 12 Tommaso Castello (c), 11 Giovanbattista Venditti, 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi, 8 Renato Giammarioli, 7 Johan Meyer, 6 Giovanni Licata, 5 George Biagi, 4 David Sisi, 3 Dario Chistolini, 2 Oliviero Fabiani, 1 Andrea Lovotti. A disp.: 16 Luhandre Luus, 17 Andrea De Marchi, 18 Roberto Tenga, 19 Leonard Krumow, 20 Derick Minnie, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Serafin Bordoli, 23 Ciaran Gaffney.