Rugby, Nuova Zelanda: muore a 35 anni Sione Lauaki, ex All Blacks e Chiefs

E’ scomparso all’età di 35 anni Sione Lauaki, ex terza linea di Chiefs e soprattutto degli All Blacks, a causa di alcune complicazioni legate all’insufficienza renale e ai problemi cardiocircolatori di cui era vittima da qualche anno. Questi spessi problemi di salute lo avevano costretto al ritiro dall’attività agonistica nel 2012 dietro il parere dei medici.

Nella sua prestigiosa carriera ha indossato la maglia di Chiefs, per poi trasferirsi nella seconda parte in Francia a Clermont e Bayonne. Con la sua Nazionale vanta 17 presenze a livello internazionale, formando negli All Blacks un reparto solidissimo assieme a Jerry Collins e Rodney So’oialo. Una volta ritiratosi a vita privata, Laukai trasferì la sua residenza a Rarotonga dove era proprietario di un bar insieme alla moglie.