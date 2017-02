Domenica Italia-Irlanda, le azzurre vanno a caccia della prima vittoria

“Per la partita contro l’Irlanda puntiamo sullo stesso gruppo per dare continuità al lavoro iniziato a Parma. Sappiamo che per battere le irlandesi dovremo limare gli errori commessi contro il Galles”. Queste le parole del CT della nazionale femminile di rugby Andrea Di Giandomenico, pronto a disputare il secondo match del Sei Nazioni 2017.

Domenica scendono in campo le azzurre in quel di l’Aquila (ore 14, differita TV su Eurosport) che se la vedranno con un avversario ostico come l’Irlanda. Le verdi sono state battute nel primo match del torneo con la Scozia, dunque arriveranno più agguerrite che mai verso la sfida in Abruzzo. Come detto da Di Giandomenico, bisognerà ripartire proprio dalla sconfitta all’esordio arrivata in quel di Jesi sabato scorso: le indicazioni sono state molto positive e dunque in questa settimana di lavoro l’obiettivo è stato sicuramente quello di migliorare alcuni difetti. Quello principale sembra essere non riuscire a concretizzare al meglio la grande mole di gioco messa in campo: per più di 20′ le azzurre sono riuscite a stare nella metà campo gallese, concretizzando però una sola volta con la meta di Furlan.

Queste le convocate, domani il XV titolare:

Piloni

Elisa CUCCHIELLA (Rugby Belve Neroverdi, 58 caps)

Marta FERRRARI (Rennes, 14 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)

Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno F.C., 3 caps)

Tallonatori

Melissa BETTONI (Rennes-FFR, 31 caps)

Lucia CAMMARANO (Asd Rugby Monza 1949, 14 caps)

Seconde linee

Alice TREVISAN (Rugby Riviera 1975, 34 caps)

Elisa PILLOTTI (Rugby Parabiago, 6 caps)

Flanker/n°8

Ilaria ARRIGHETTI (Rennes-FFR, 21 caps)

Michela ESTE (Benetton Rugby Treviso, 49 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 7 caps)

Flavia SEVERIN (Benetton Rugby Treviso, 48 caps)

Mediani di mischia

Sara BARATTIN (C) (Villorba Rugby, 68 caps)

Claudia SALVADEGO (Stade Francais, esordiente)

Sofia STEFAN (Rennes-FFR, 28 caps)

Mediani d’apertura

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

Centri/Ali/Estremi

Maria Grazia CIOFFI (Rugby Colorno F.C., 43 caps)

Silvia FOLLI (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

Manuela FURLAN (R.F.U. Inghilterra, 51 caps)

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949, 15 caps)

Michela SILLARI (R.F.U. Inghilterra, 30 caps)

Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova, 68 caps)

gianluca.bruno@oasport.it