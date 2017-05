Ecco i nuovi calendari: nel 2018 l'Italrugby esordisce in casa con l'Inghilterra

Il Torneo 2018 prenderà il via sabato 3 febbraio per concludersi con il “Super Saturday” del 17 marzo; il 1° febbraio 2019 scatterà l’edizione successiva che il 16 marzo assegnerà il Trofeo.

L’Italrugby debutterà nell’edizione 2018 all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra, campione in carica, domenica 4 febbraio alle ore 16.00. Una settimana dopo sarà a Dublino per affrontare l’Irlanda all’Aviva Stadium (sabato 10 febbraio, ore 14.15 locali). Il terzo turno del torneo è in calendario nell’ultimo week end di febbraio con Francia ed Italia che si sfideranno anche per il Trofeo Garibaldi (venerdì 23 febbraio alle 21.00), match che per la prima volta non si disputerà allo Stade de France di Parigi (la sede verrà annunciata nelle prossime settimane).

Nel quarto turno del Torneo gli Azzurri sono attesi domenica 11 marzo dal Galles al Principality Stadium di Cardiff (calcio d’inizio ore 15.00 locali); Il 17 marzo, giornata conclusiva del Torneo, apriranno il programma di sfide affrontando allo Stadio Olimpico la Scozia (ore 13.30).

Nell’edizione 2019 l’Italrugby ospiterà Galles (9 febbraio, ore 17.45), Irlanda (24 febbraio, ore 16.00) e Francia (16 marzo, ore 13.30). Debutterà nel Torneo il 2 febbraio al Murrayfield Stadium di Edimburgo (calcio d’inizio ore 14.15 locali) ed affronterà l’Inghilterra a Twickenham il 9 marzo alle ore 16.45 locali.