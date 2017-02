Help Italrugby! Così non va, ma ora non lasciamo soli questi ragazzi

Contro l'Irlanda non ha funzionato niente. La classica partita iniziata male e finita peggio. Negativo l'approccio, la squadra non ha dimostrato praticamente nulla sotto il profilo tattico, atletico e di carattere. E' vero, dall'altra parte c'era un'Irlanda furiosa e, non dimentichiamolo, 4a nel ranking mondiale, ma i numeri fatti registrare ieri all'Olimpico fanno impallidire. E' arrivata infatti la peggior sconfitta casalinga di sempre: 10-63, seconda solamente al 23-80 fatto registrare a Twickenham (prossima trasferta, ndr) nel 2001. 9 mete subite, una sola a favore e pure assegnata dall'arbitro. Una gara che non è passata inosservata nemmeno nel resto dell'Europa: e come al solito, le voci di un'"Italia fuori dal Sei Nazioni" ricominciano a girare...

Numeri da brividi

"Arrêtons le massacre": i colleghi francesi non ci vanno leggeri. "Fermiamo il massacro, non c'è più posto per l'Italia al Sei Nazioni". I numeri in effetti non si discutono, e fannno venire i brividi: 3 vittorie nelle ultime 22 gare di Sei Nazioni, 9 sconfitte consecutive (l'ultimo successo rimane il 22-19 in Scozia del 28 febbraio 2015) e un bilancio totale che parla di 12 vittorie, 1 pareggio e addirittura 74 sconfitte. E la sensazione netta che anche in questa edizione il Cucchiaio di legno sia una prerogativa tutta italiana. Il 14° posto nel ranking, dietro a squadre come Georgia, Fiji e Tonga, non aiuta certo il nostro prestigio internazionale.

CJ Stander (Ireland) vs ItaliaAFP

Il messaggio alle franchigie

O'Shea e Parisse nel post-partita hanno ammesso la netta superiorità degli avversari. Ma entrambi hanno alzato la voce, facendo riferimento al livello dei nostri giocatori più giovani.

" La maggior parte dei ragazzi che giocano in Nazionale non possono giocare ad alto livello per 80 minuti se non lo fanno durante la settimana "

Il riferimento è chiaramente al lavoro delle franchigie, sempre nell'occhio del ciclone anche per i risultati che non arrivano. O'Shea continua ad affermare che in Italia ci sono giocatori di buon livello, ma che devono essere messi nelle condizioni migliori per potersi affermare e che questa Nazionale vivrà splendide giornate. Noi tutti ci speriamo ma in questo momento è davvero difficile credergli.

Il dato più preoccupante: il calo dei tifosi

" So che non vincerò mai il Sei Nazioni ma farò di tutto perché l'Italia diventi una squadra competitiva "

Sergio Parisse chiede ai propri compagni il massimo dell'impegno e di lavorare a testa alta. E' dura quando il trend è così negativo, e anche guardandosi intorno la gente comincia ad abbandonare gli spalti. Sì, perché forse il dato più significativo, ancor più dei numeri che riguardano sconfitte e punti subiti, è quello relativo ai tifosi dell'Italrugby: in questa edizione del Sei Nazioni all'Olimpico si è battuto già due volte il record negativo di presenze. 40.983 persone contro il Galles (con il brutto tempo, ndr), 50.197 contro l'Irlanda, ben al di sotto del precedente primato "low" - 53.600 in Italia-Inghilterra del 2012. A inizio torneo si parlava di voler portare complessivamente 150mila persone all'Olimpico: a meno di miracoli, si andrà ampiamente sotto a questa stima. Che la gente abbia un po' perso l'amore per il rugby? Ieri all'Olimpico si sono sentiti dei fischi, e questo è preoccupante. Perché questi ragazzi danno l'anima in campo e bisogna essere orgogliosi di loro e cercare di supportarli al massimo. Anche se i tempi sono duri e tutto sembra remare contro. "Chi molla non ha capito niente". Cit. (Simone Favaro)