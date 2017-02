Irlanda troppo forte per l'Italia: azzurri ko 63-10 all'Olimpico

E' già dura affrontare l'Irlanda, farlo dopo una loro sconfitta lo è anche di più: l'Italia cade di nuovo all'Olimpico e lo fa dolorosamente. Dopo il 33-7 contro il Galles, arriva un 63-10 che ammette poche repliche contro un'Irlanda determinata a risollevarsi dopo il primo scivolone in terra scozzese (27-22). Partita intensa, soprattutto nelle prime battute, quando gli ospiti mettono in chiaro chi sarà a menare le danze: gli azzurri provano a difendersi ma si scontrano con la statura fisica e tattica dei Verdi, semplicemente troppo più bravi dei nostri. La partita si trasforma quindi in una dura lezione, all'interno della quale Parisse e compagni trovano una minima soddisfazione solamente grazie alla meta tecnica che arriva a metà primo tempo. Vittoria e punto di bonus - il primo della storia del Sei Nazioni - agli irlandesi, un nuovo "0" per l'Italia che ora avrà due settimane per rimuginare su ciò che è stato e pensare a qualche soluzione per i prossimi match.

La cronaca

La battaglia in prima linea è fondamentale e l'Irlanda lo sa: ecco quindi i Verdi forzare la mano sin dalle prime battute di gioco, in mischia soprattutto. Gli ospiti dominano la prima parte di match: all'10' Zebo va corto di poco, al 12' Keith Earls va in meta troppo agevolmente. L'Italia prova a non perdersi d'animo e alla prima occasione segna tre punti, grazie al calcio di Canna al 15'. L'Irlanda però è indemoniata e al 19' segna la seconda meta: CJ Stander condanna gli azzurri al 14-3. E sono passati solo 20 minuti. Al 26' le mete diventano tre e la firma è nuovamente di Keith Earls, nonostante molti placcaggi azzurri. Non c'è sosta: al 32' l'Italia trova una splendida meta tecnica grazie alla propria maul. Canna trasforma. Dall'altra parte l'Irlanda risponde con il solito CJ Stander, che regala il punto di bonus ai suoi. E non è ancora finito il primo tempo. Il tabellino al 40' dice Italia 10 Irlanda 28.

Il risultato è ormai in archivio, ma nel secondo tempo l'Irlanda non alza il piede dall'acceleratore. CJ Stander sigla il suo personalissimo "hat-trick", Paddy Jackson trasforma e il gap si allarga. L'Italia prova a sciogliersi e a giocare un po', cercando qualche soddisfazione in fase offensiva, approfittando anche della stanchezza e della rilassatezza degli avversari, che hanno diminuito la pressione. La battaglia continua soprattutto in mezzo al campo, ma gli azzurri non riescono a pungere. Anzi, da una palla persa nasce la meta n.6 per l'Irlanda, che segna ancora con Gilroy. Splendida poi la settima meta irlandese, con Ringrose a cavalcare indisturbato per le vie centrali. A mandare i titoli di coda ci pensa nuovamente Gilroy, con la sua seconda e terza meta personale. Finisce 63-10.

Il tabellino

ITALIA: 15 Edoardo Padovani, 14 Angelo Esposito, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Luke Mclean, 11 Giovanbattista Venditti, 10 Carlo Canna, 9 Edoardo Gori, 8 Sergio Parisse (c), 7 Simone Favaro, 6 Maxime Mbanda, 5 Andries van Schalkwyk, 4 Marco Fuser, 3 Lorenzo Cittadini, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti. Panchina: 16 Ornel Gega, 17 Sami Panico, 18 Dario Chistolini, 19 George Biagi, 20 Abraham Steyn, 21 Giorgio Bronzini, 22 Tommaso Allan, 23 Michele Campagnaro

IRLANDA: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 Simon Zebo, 10 Paddy Jackson, 9 Conor Murray, 8 Jamie Heaslip, 7 Sean O’Brien, 6 CJ Stander, 5 Devin Toner, 4 Donnacha Ryan, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy. Panchina: 16 Niall Scannell, 17 Jack McGrath, 18 John Ryan, 19 Ultan Dillane, 20 Josh van der Flier, 21 Kieran Marmion, 22 Ian Keatley, 23 Craig Gilroy

ARBITRO: Glen Jackson (Nuova Zelanda)

Punti: 12' meta Keith Earls (Ir), tr. Jackson (Ir); 15' calcio Canna (It); 19' meta CJ Stander (Ir), tr. Jackson (Ir); 27' meta Keith Earls (Ir), tr. Jackson (Ir); 32' meta tecnica Italia, tr. Canna (It); 35' meta CJ Stander (Ir), tr. Jackson (Ir). 46' meta CJ Stander (Ir), tr. Jackson (Ir); 68' meta Gilroy (Ir), tr. Jackson (Ir), 72' meta Ringrose (Ir), tr. Jackson (Ir), 78' meta Gilroy (Ir), tr. Jackson (Ir), 83' meta Gilroy (Ir), tr. Jackson (Ir),

Cartellini: 32' giallo a Donnacha Ryan (Ir)

