Italia, punti di bonus, pronostici: le 5 domande in vista del Sei Nazioni 2017

L'Italia può stupire ancora? Contro chi? Mallett in un'intervista ha detto che non sarebbe sorpreso se l'Italia battesse il Galles a Roma…

Io invece ne sarei sorpreso. E’ vero d’altra parte che il Galles è una squadra che preferisce partire piano e ha un gioco strutturato che non è semplice da trovare subito. Ricordiamo che l’Italia ha vinto due partite in trasferta nella sua storia al Sei Nazioni contro la Scozia, quindi il focus dello staff è ovviamente sui match interni, in particolare su quella contro il Galles, dato che è la prima e che tutte le squadre sono ancora in fase di rodaggio.

Proviamo a fare i pronostici: chi vincerà il Sei Nazioni 2017?

E’ un Sei Nazioni davvero particolare, perché il calendario ci consegna partite a loro modo decisive già dalla prima giornata. Ad esempio, la Francia potrebbe mettere il bastone tra le ruote all’Inghilterra, così come l’Irlanda non ha vita facile in Scozia. Detto ciò, l’Inghilterra viene da 13 vittorie consecutive ed è la favorita dei bookmakers: sarebbe splendido se il Sei Nazioni si decidesse a Dublino all’ultima giornata, quando di fronte ci saranno Irlanda e Inghilterra, ma Cardiff sarà un bel crocevia. Sia irlandesi che inglesi infatti dovranno passare indenni su quel campo. I valori delle squadre sono molto vicini, prevedo un Sei Nazioni molto combattuto.

Cosa cambia con l'introduzione dei punti di bonus?

E’ il tema del Sei Nazioni 2017, potrebbe tramutarsi in un cambiamento epocale. Una nuova introduzione, pensata per “spettacolarizzare” il gioco ancora di più e probabilmente ci riuscirà. E’ una regola che favorisce chi vuole attaccare, chi vuole segnare mete e sono in tanti ormai a teorizzare che nei primi 20’ si decida l’indirizzo delle partite. Certamente il bonus condiziona molto psicologicamente: se vai sotto, devi avere un piano B e non devi perdere la testa. Attenzione poi al bonus difensivo: diventerà il primo obiettivo per chi parte sfavorito. Quindi più mete=più spettacolo? Già dalla Coppa del Mondo si va in quella direzione…

" Può intaccare la mentalità delle squadre soprattutto nel primo tempo delle partite. Joe Schmidt "

Anche le nuove regole sul placcaggio alto rischiano di cambiare il gioco?

La vera differenza rispetto al passato sta nel “placcaggio irresponsabile”: certamente ci sarà maggiore attenzione da parte degli arbitri a questo aspetto del gioco. Si vedranno meno “blitz”, perché si alza la possibilità di placcare alto soprattutto i giocatori bassi, si faranno meno raddoppi, perché in questo caso non ci sarebbe lo spazio materiale per agguantare il giocatore avversario, mentre saranno facilitati gli offload e dunque le squadre che lo utilizzano di più nel loro piano-partita saranno agevolati – penso ad esempio alla Francia.

" Noi giocatori sappiamo cosa poter fare e cosa no. Noi tutti, atleti, allenatori, arbitri e anche tifosi, abbiamo una responsabilità: "Noi tutti dobbiamo assicurarci che il rugby non si trasformi nel calcio con tanti cartellini gialli e rossi o altro. Avrebbe un impatto davvero negativo sul gioco. Alun Wyn Jones "

Prevedi qualche neologismo di Vittorio Munari?

Non so quali ma ce ne saranno tanti ovviamente. Anzi, so già che ne ha preparato qualcuno per l’occasione…

