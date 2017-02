Italia, un tempo non basta: il Galles passa all'Olimpico per 33-7

Un ottimo primo tempo, una buona organizzazione a livello difensivo, ma con il passare dei minuti tutto crolla troppo facilmente. L'Italia parte con il piede giusto alla "prima" del Sei Nazioni 2017 ma non riesce a tramutare il buon lavoro costruito nella prima parte nel prosieguo del match. Il Galles, guardingo e tenuto sotto controllo all'inizio, non perde la calma nel momento di difficoltà e colpisce quando gli azzurri abbassano la guardia. La meta di Gori permette all'Italia di chiudere avanti 7-3 nei primi 40', ma nella ripresa è monologo gallese: i calci di Halfpenny vanno praticamente sempre a bersaglio, i ragazzi di O'Shea perdono baldanza e sicurezze proprio mentre i Dragoni gallesi salgono di colpi. Gli ultimi 20' diventano una sofferenza totale per i nostri, come purtroppo si è già visto in passato. Arrivano tre mete, finisce 33-7, con il fiato corto per i nostri. Troppi falli da parte dei nostri e un gap ancora troppo alto a livello di qualità pura con gli avversari di turno. Da questi insegnamenti si riparte in vista dei prossimi impegni, a partire da Italia-Irlanda di sabato prossimo.

La cronaca

Partita subito piena di emozioni: dopo soli 3' il Galles ha la prima chance al calcio (ostruzione dei nostri), ma Halfpenny dai 45 metri non trova i pali. Qualche problema per i Dragoni, che perdono il capitano Alun Wyn Jones per una ferita e anche la prima mischia, a favore degli azzurri. Il gioco si fa tattico e molto spezzettato: a menare le danze sono gli ospiti, che al 16' trovano un altro calcio ma preferiscono puntare alla meta. L'Italia è ordinata e tiene bene il campo. Al 20' il Galles va vicinissimo alla meta con Jonathan Davies, ma Lovotti è fantastico a impedirla in extremis. Al 25' squillo dell'Italia: la mischia permette ai nostri di imbastire una bella azione in favore di Parisse che va corto di poco e non centra la meta. L'Italia ha un piazzato a disposizione ma preferisce la mischia: ottima decisione, visto che l'azione successiva regala agli azzurri la meta, con Gori a concretizzare la maul. Canna trasforma ed è 7-0 Italia. Al 35' Halfpenny accorcia le distanze con un calcio, ma a fine primo tempo gli azzurri sono avanti. 7-3 e tanta speranza negli occhi.

Il secondo tempo vede l'Italia arroccarsi in difesa, per la pressione dei Dragoni gallesi: al 46' ecco un nuovo calcio per gli ospiti, con Halfpenny che realizza per il -1 sull'Italia. La partita diventa tesa. Al 52' Steyn rischia soltanto il cartellino giallo per una giocata al limite su Ross Moriarty: il calcio di punizione che ne consegue concede ad Halfpenny la chance per il sorpasso, che arriva puntualmente. 9-7 Galles. L'Italia si perde un po', Padovani commette un errore in ricezione e Halfpenny spedisce tra i pali un altro calcio. Sul -5 serve una reazione, ma sono i gallesi a premere sull'acceleratore per cercare di chiuderla. Al 60' l'Italia accusa anche la perdita di Lovotti, allontanato dall'arbitro inglese JP Doyle dopo l'ennesimo fallo in mischia. I gallesi ne approfittano subito: Jonathan Davies realizza la prima meta degli ospiti al 61' e nel finale c'è da soffrire. Gli azzurri cercando di pungere davanti, ma senza trovare soddisfazione e chiudono il secondo tempo senza punti a referto. Finisce 33-7 per il Galles, con North a mettere a segno la terza meta per i nostri avversari nel finale.

Il tabellino

Italia: 15 Edoardo Padovani, 14 Giulio Bisegni, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Luke McLean, 11 Giovanbattista Venditti, 10 Carlo Canna, 9 Edoardo Gori, 8 Sergio Parisse(c), 7 Mata Maxime Mbanda, 6 Abraham Steyn, 5 George Biagi, 4 Marco Fuser, 3 Lorenzo Cittadini, 2 Ornel Gega, 1 Andrea Lovotti. Panchina: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Sami Panico, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Joshua Furno, 20 Francesco Minto, 21 Giorgio Bronzini, 22 Tommaso Allan, 23 Michele Campagnaro

Galles: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Scott Williams, 11 Liam Williams, 10 Dan Biggar, 9 Rhys Webb, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Sam Warburton, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Samson Lee, 2 Ken Owens, 1 Nicky Smith. Panchina: 16 Scott Baldwin, 17 Rob Evans, 18 Tomas Francis, 19 Cory Hill, 20 James King, 21 Gareth Davies, 22 Sam Davies, 23 Jamie Roberts

Arbitro: JP Doyle (Inghilterra)

I punti: 30' meta Gori (I), tr. Canna (I); 35' calcio Halfpenny (G); 46' calcio Halfpenny (G), 52' calcio Halfpenny (G), 56' calcio Halfpenny (G), 61' meta Jonathan Davies (G), tr. Halfpenny (G), 68' meta Liam Williams (G), tr. Halfpenny (G), 78' meta North (G), tr. Halfpenny (G)

Cartellino giallo: 60' Lovotti

VIDEO - Sei Nazioni femminile: Italia 8 Galles 20