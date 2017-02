Italia vs Galles, è tutto pronto per la partita della svolta

Pochissime ore e sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi dell’intero anno rugbistico: l’esordio della Nazionale italiana al Sei Nazioni 2017 (appuntamento alle 15 su DMAX), con la splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma ad avvolgere i nostri giocatori nella battaglia contro il temibile Galles. Il pubblico dovrebbe essere quello delle grandi occasioni, si parla infatti di tutto esaurito, e a rendere l’atmosfera ancora più elettrizzante contribuisce anche la la presenza del Capo dello Stato Mattarella atteso in tribuna. Si tratta di un appuntamento segnato in rosso sul calendario sin dall’insediamento di Conor O’Shea sulla panchina dell’Italia, primo vero spartiacque utile a comprendere se il movimento di questa disciplina abbia davvero intrapreso quel percorso di crescita tanto agognato negli anni oscuri della gestione Brunel. Proprio il Torneo, manifestazione nella quale non sono di certo arrivati grandi risultati nelle ultime stagioni, potrebbe costituire la prova del nove per molti dei ragazzi chiamati oggi a calcare il terreno dell’Olimpico.

I Test Match disputati a novembre hanno evidenziato già alcuni progressi specie sotto il profilo caratteriale e dell’approccio alle partite, tanto da non essere un caso che lo storico successo centrato a Firenze contro il Sudafrica sia giunto proprio a seguito delle innovazioni apportate dal nuovo commissario tecnico. Inutile negare, infatti, che il Sei Nazioni costituirà un esame anche per lo stesso O’Shea, le cui idee sembrano azzardate quanto rivoluzionare, ma il riscontro del campo si erge sempre a giudice inappellabile per ogni situazione. Poco spazio alle parole, dunque, e massima attenzione rivolta allo spettacolo che questi ragazzi sapranno regalarci, nella certezza che la gara di oggi attirerà sicuramente lo sguardo e soprattutto la curiosità anche di coloro non troppo avvezzi al rugby, fiducia che andrà ripagata col sudore.

A dare manforte agli azzurri anche il nuovo sistema del Torneo, che prevede da quest’anno i punti bonus: 4 punti per la vittoria anzichè 2, non uno ma 2 per il pari. Da rimarcare anche il punto bonus in dote alle formazioni capaci di realizzare almeno quattro mete, oltre al punto assegnato in caso di sconfitta con uno scarso pari o inferiore ai sette punti. “Quest’anno ci saranno anche i punti bonus – sottolinea Parisse – ci sarà quindi un altro tipo di approccio da parte nostra e delle altre squadre. Sarà un torneo emozionante e difficile come al solito. Ho una grandissima voglia di iniziare”. In tribuna, sarà presente anche Sergio Mattarella: “Un onore per tutta la squadra poter giocare di fronte al Presidente della Repubblica, al quale va il benvenuto da parte mia e di tutta la squadra”.

Intensità, cuore, passione, sacrificio, sono soltanto alcuni dei fattori che la Nazionale dovrà mettere in campo nella giornata odierna, nella consapevolezza che l’unione di questi elementi potrebbe rendere il sogno di bissare quel magico pomeriggio di Firenze una bellissima realtà di metà inverno.