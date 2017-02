L'Inghilterra sa anche soffrire, uno splendido Galles cede solo nel finale

Ancora una vittoria soffertissima quella ottenuta dall‘Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni 2017: gli uomini allenati da Eddie Jones hanno infatti espugnato il Millennium Stadium di Cardiff sconfiggendo il Galles di misura per 21-16 al termine di una battaglia accesissima decisa una volta di più dalla maggiore incisività dei campioni uscenti. A decidere nel finale è stata una meta provvidenziale in favore degli ospiti realizzata da Elliot Daly.

Prima frazione davvero equilibratissima con i Dragoni che spingono sull’acceleratore in più di una circostanza senza però riuscire a concretizzare tutte le occasioni create, al cospetto degli inglesi che invece si limitano a ripartire sfruttando ogni minima disattenzione dei padroni di casa. Al 37′ Webb apre splendidamente il gioco da una mischia, l’ovale arriva nelle mani sicure di Liam Williams e i beniamini del pubblico si portano in vantaggio sul 13-8 proprio in prossimità dello scadere della frazione inaugurale.

Stesso andamento anche nella ripresa, dove si registrano tantissime occasioni da una parte e dall’altra pur mancando la giusta cattiveria per tramutare in punti le strepitose sortite offensive dei numerosi campioni presenti sul terreno di gioco. Gli ospiti si riportano a -2 grazie ad un piazzato di Farrell, preludio quasi immediato al calcio di Halfpenny che vale subito a ripristinare le distanze fra i due team; la spinta fornita da Ben Te’o consente all’Inghilterra di ottenere una nuova punizione grazie alla quale tornare a contatto nel punteggio, in attesa degli ultimi tre minuti che sconvolgono la gara. Manovra avvolgente dei trionfatori uscenti del Torneo che allargano il campo sulle ali, e alla fine Elliot Daly infila una delle mete più importanti della sua carriera con tanto di tuffo sul terreno di gioco.

Il tabellino

Galles: 15 Leigh Halfpenny, 14 Alex Cuthbert, 13 Jonathan Davies, 12 Scott Williams, 11 Liam Williams, 10 Dan Biggar, 9 Rhys Webb, 1 Rob Evans, 2 Ken Owens, 3 Tomas Francis, 4 Jake Ball, 5 Alun Wyn Jones (c), 6 Sam Warburton, 7 Justin Tipuric, 8 Ross Moriarty

A disposizione: 16 Scott Baldwin, 17 Nicky Smith, 18 Samson Lee, 19 Cory Hill, 20 Taulupe Faletau, 21 Gareth Davies, 22 Sam Davies, 23 Jamie Roberts

Marcatori Galles

Mete: Liam Williams (38)

Conversioni: Leigh Halfpenny (40)

Punizioni: Leigh Halfpenny (2,23, 61)

Inghilterra: 15 Mike Brown, 14 Jack Nowell, 13 Jonathan Joseph, 12 Owen Farrell, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Nathan Hughes, 7 Jack Clifford, 6 Maro Itoje, 5 Courtney Lawes, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Dylan Hartley (c), 1 Joe Marler

A disposizione: 16 Jamie George, 17 Matt Mullan, 18 Kyle Sinckler, 19 Tom Wood, 20 James Haskell, 21 Danny Care, 22 Ben Te’o, 23 Jonny May

Marcatori Inghilterra

Mete: Ben Youngs (18), Elliot Daly (76)

Conversioni: Owen Farrell (77)

Punizioni: Owen Farrell (11,55,71)

