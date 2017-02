La carica di capitan Parisse: "Con O'Shea si respira un clima diverso in Nazionale"

Tutto pronto per la seconda giornata del Sei Nazioni 2017 con l’Italia che affronterà all’Olimpico l’Irlanda: kick off alle 15.25 di Sabato su DMAX canale 52 con diretta a partire dalle 14.45. Per il Captain’s Run degli Azzurri solito appuntamento con Sergio Parisse, affiancato per l’occasione dall’ala Angelo Esposito che, contro i Greens appunto, rientrerà dal primo minuto.

" L’Irlanda viene da una sconfitta bruciante contro la Scozia e, sicuramente, contro di noi vorrà riscattarsi. È una squadra molto particolare che, grazie al suo allenatore e al grande lavoro di analisi dei match che viene fatto dallo staff, ha la facoltà di sapersi adattare molto bene al gioco di tutte le squadre che incontra. Di certo domani gli irlandesi ci riserveranno qualche sorpresa pensata apposta per noi "

" Sicuramente per il Ct questa sarà una partita un po’ speciale, è inutile negarlo, ma l’approccio al match sarà sempre lo stesso di quelli giocati finora con lui alla guida di questa squadra. Non smetterò mai di dire che da quando O’Shea è arrivato da noi si respira un clima diverso. Lui sta puntando molto ad un cambio di mentalità, non è facile, soprattutto perché la maggior parte dei ragazzi arriva da due team, le Zebre e la Benetton, che non sono proprio in un buon periodo di risultati. Comunque, ci stiamo provando e alla lunga ci riusciremo di certo "

Video - O'Shea: "Abbiamo fatto molto in 5 mesi: il nostro obiettivo è cambiare il rugby in Italia" 01:13

Grande delusione dopo la sconfitta contro il Galles ma si pensa subito alla prossima gara: "Dopo il match con il Galles c’è stata grande delusione per tutti noi. Ma dobbiamo ripartire da lì, dagli errori commessi durante quegli 80 minuti. Abbiamo il dovere di non commettere gli stessi sbagli di domenica scorsa" .

Parla anche Esposito che si dice pronto a lottare per un posto da titolare: "Il mio percorso in azzurro è stato un po’ travagliato, ma sono di nuovo qui, devo ritrovare continuità. La concorrenza è molto forte nel mio ruolo e sono in tanti a premere per entrare. È molto semplice, per giocare ci vogliono buone prestazioni, a partire da quelle con il proprio club" .

Queste le formazioni che scenderanno in campo:

Italia: Padovani; Esposito, T.Benvenuti, McLean, Gi.Venditti; Canna, Gori; Parisse, Favaro, Mbandà; van Schalkwyk, Fuser; Cittadini, Ghiraldini, Lovotti

A disposizione di Conor O'Shea: Gega, Panico, Chistolini, Biagi, Steyn, G.Bronzini, Allan, Campagnaro

Irlanda: Kearney; Earls, Ringrose, Henshaw, Zebo; Jackson, Murray; Heaslip, O’Brien, Stander; Toner, D.Ryan; Furlong, R.Best, Healy

A disposizione di Joe Schmidt: Scannell, McGrath, Ryan J., Dillane, Van der Flier, Marmion, Keatley, Gilroy