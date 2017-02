La Francia gioca col cuore, ma l'Inghilterra è troppo forte e vince 19-16 in rimonta

Fuochi d’artificio nella seconda sfida valida per la prima giornata del Sei Nazioni 2017, che fino a questo momento sta ripagando in pieno le aspettative in termini di spettacolo. Non è bastato il cuore alla Francia per espugnare Twickenham, di fronte ad un‘Inghilterra costretta ad inseguire per lunghi tratti del match ma alla fine cinica ad imporsi con lo score di 19-16. Per la formazione allenata da Eddie Jones si tratta dell’ennesima vittoria dopo la splendida cavalcata compiuta l’anno scorso, a testimonianza dell’abnegazione di una squadra che riesce a trovare il guizzo giusto anche nelle giornate più complicate.

E pensare che dopo un’ora di gioco gli inglesi erano sotto 12-16 complice l’atteggiamento estremamente aggressivo degli ospiti, bravissimi ad aggredire nei punti di incontro non permettendo ai britannici di sviluppare il proprio gioco secondo le classiche modalità. L’inerzia dell’incontro è mutata grazie soprattutto alla meta realizzata da Ben Te’o e successivamente convertita, frutto di una splendida azione corale in seguito alla quale i bleu non sono più riusciti a ricucire lo strappo. Da segnalare, tuttavia, anche la sontuosa offensiva francese in occasione della marcatura di Slimani, con un grandioso riciclo propiziato da Gourdon e la sensazione in quel momento di poter centrare uno sgambetto storico ai danni degli acerrimi rivali. Al contrario, ci troviamo a parlare del 15° sigillo consecutivo per la compagine inglese, reduce dal Grande Slam ma seriamente intenzionata a bissare il successo maturato al Sei Nazioni appena un anno fa.

Di seguito il tabellino della gara

Inghilterra-Francia 19-16

Inghilterra: 15 Mike Brown, 14 Jonny May, 13 Jonathan Joseph, 12 Owen Farrell, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Nathan Hughes, 7 Tom Wood, 6 Maro Itoje, 5 Courtney Lawes, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Dylan Hartley (c), 1 Joe Marler

A disposizione: 16 Jamie George, 17 Matt Mullan, 18 Kyle Sinckler, 19 Teimana Harrison, 20 James Haskell, 21 Danny Care, 22 Ben Te’o, 23 Jack Nowell

Marcatori Inghilterra

Mete: Te’o (71)

Conversioni: Farrell )71)

Punizioni: Farrell (10, 23), Daly (38)

Francia: 15 Scott Spedding, 14 Noa Nakaitaci, 13 Gaël Fickou, 12 Rémi Lamerat, 11 Virimi Vakatawa, 10 Camille Lopez, 9 Baptiste Serin, 8 Louis Picamoles, 7 Kévin Gourdon, 6 Damien Chouly, 5 Yoann Maestri, 4 Sébastien Vahaamahina, 3 Uini Atonio, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Cyril Baille

A disposizione: 16 Clément Maynadier, 17 Xavier Chiocci, 18 Rabah Slimani, 19 Arthur Iturria, 20 Loann Goujon, 21 Maxime Machenaud, 22 Yoann Huget, 23 Jean-Marc Doussain

Marcatori Francia

Mete: Slimani (60)

Conversioni: Lopez (60)

Punizioni: Lopez (7, 13, 20)

