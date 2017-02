La Top XV del PRO12 in campo al Sei Nazioni: ci sono anche quattro italiani

I dati Opta che si riferiscono alle prime tredici giornate del torneo internazionale ci hanno permesso di stilare una sorta di TOP XV di quelli che saranno anche i protagonisti del Sei Nazioni che va a cominciare. Numeri e informazioni che ci possono aiutare a capire quali siano effettivamente i giocatori e le squadre da seguire.

Alcuni sono nomi conosciuti: nel primo match l’Italia dovrà fare attenzione ai Williams del Galles, Liam e Scott, senza dimenticare Tipuric e Alun Wyn Jones. Ben noti anche Stuart Hogg e Tommy Seymour, rispettivamente estremo e ala della Scozia, quest’ultimo autore di ben 8 mete sinora. Spazio anche a qualche giocatore meno noto ma non per questo da sottovalutare: è il caso di Garry Ringrose o di CJ Stander, due irlandesi in grado di segnare già 3 mete per Leinster e Munster.

L’Italia c’è e si difende con ben quattro giocatori in lista: Carlo Canna e Giorgio Bronzini sulla linea mediana, Marco Fuser e Maxime Mbanda tra gli avanti. Chissà se anche in azzurro riusciranno a ripetere le buone prestazioni individuali viste nel Guinness Pro 12.

Trequarti / Mediani

15 Stuart Hogg (Glasgow Warriors/Scozia)

3 Mete | 7 Clean Breaks | 5 Assist | 460 Metri in avanzamento | 4 Offloads

14 Liam Williams (Scarlets/Galles)

3 Mete | 7 Clean Breaks | 15 Difensori battuti | 557 Metri in avanzamento | 5 Offloads

13 Garry Ringrose (Leinster Rugby/Irlanda)

3 Mete | 9 Clean Breaks | 22 Difensori battuti | 337 Metri in avanzamento | 11 Offloads

12 Scott Williams (Scarlets/Galles)

8 Clean Breaks | 34 Placcaggi | 2 Assist | 4.85 Metri di media per possesso | 9 Offloads

11 Tommy Seymour (Glasgow Warriors/Scozia)

8 Mete | 28 Difensori battuti | 3 Assist | 564 Metri in avanzamento | 5 Offloads

10 Carlo Canna (Zebre Rugby/Italia)

66 Points | 6 Clean Breaks | 5 Assist | 426 Metri in avanzamento | 9 Offloads

9 Giorgio Bronzini (Benetton Rugby Treviso/Italia)

106 Metri in avanzamento | 5 Difensori battuti | 5 Offloads | 1 Assist | 37 Avanzamenti

Avanti

1 Allan Dell (Edinburgh Rugby/Scozia)

5 Difensori battuti | 2.38 Metri di media per possesso | 62 Metri in avanzamento | 50 Placcaggi | 2 Palle recuperate

2 Fraser Brown (Glasgow Warriors/Scozia)

7 Difensori battuti | 100 Metri in avanzamento | 46 Avanzamenti | 61 Placcaggi | 4 Palle recuperate

3 Zander Fagerson (Glasgow Warriors/Scozia)

25 Avanzamenti | 37 Metri in avanzamento | 1 Offload | 2 Difensori battuti | 36 Placcaggi

4 Marco Fuser (Benetton Rugby Treviso/Italia)

3 Mete | 160 Metri in avanzamento | 71 Placcaggi | 2 Palle recuperate

5 Alun Wyn Jones (Ospreys Rugby/Galles)

64 Avanzamenti | 64 Placcaggi | 4 Rimesse rubate | 10 Offloads | 3 Palle recuperate

6 Maxime Mbanda (Zebre Rugby/Italia)

141 Metri in avanzamento | 3.53 Metri di media per possesso | 9 Difensori battuti | 77 Placcaggi | 6 Palle recuperate

7 Justin Tipuric (Ospreys Rugby/Galles)

6 Clean Breaks | 6 Offloads | 109 Placcaggi Made | 6 Difensori battuti | 11 Palle recuperate

8 CJ Stander (Munster Rugby/Irlanda)

3 Mete | 8 Difensori battuti | 111 Avanzamenti | 8 Offloads | 4 Palle recuperate

***

Thanks to Adam Redmond