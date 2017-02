Sei Nazioni 2017: programma, calendario, dirette tv e live streaming

Diretta TV su Dmax

DMAX, canale 52, sarà di nuovo la casa televisiva del Rugby in Italia, con la diretta in chiaro e in esclusiva di tutti i 15 match del Sei Nazioni, il più importante evento legato al mondo della palla ovale. I match, saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma OTT di Discovery DPLAY, attraverso il canale dedicato D-RUGBY. Il più antico e prestigioso Torneo del panorama rugbistico internazionale debutta il sabato pomeriggio con “Rugby Social Club”, il salotto pre-partita condotto da Daniele Piervincenzi, per poi passare la linea alla coppia di telecronisti del rugby Raimondi-Munari.

Calendario risultati maschili e femminili

Live-streaming su Eurosport

Le partite dell'Italia, inoltre, saranno trasmesse tutte in streaming sul sito e sulla app di Eurosport, dove si potranno trovare anche gli highlights di tutti e 15 i match, quindi, non solo quelli della nazionale di O’Shea, per avere la possibilità di godere a pieno del torneo.

Link utili: Eurosport Player

Link utili: Le news sul Sei Nazioni - Video highlights

Live-streaming su D-Play

Dal 5 febbraio al 18 marzo, il Sei Nazioni sarà visibile anche in streaming su DPLAY, dove potrete anche rivedere i match dell’Italia nel caso ve li foste persi Live.

Link utili: DPLAY - DPLAY Sei Nazioni

Video - I 5 momenti magici del rugby nel 2016 01:52

***

Edizione Storica: arriva su Eurosport il Sei Nazioni Femminile!

Mettetevi comodi, arriva il Sei Nazioni Femminile 2017 e sarà in diretta su Eurosport 2 con tutti e cinque gli incontri della Nazionale azzurra in tv, mentre gli altri dieci match del Torneo, saranno disponibili sulla piattaforma streaming Eurosport Player attraverso un bonus channel dedicato per offrire agli appassionati italiani un’inedita copertura totale del Torneo.

Calendario Maschile

I giornata

Sabato 4 Febbraio: Scozia-Irlanda, ore 15:25 / Inghilterra-Francia, ore 17:50

Domenica 5 Febbraio: Italia-Galles, ore 15:00

II giornata

Sabato 11 Febbraio: Italia-Irlanda, ore 15:25 / Galles-Inghilterra, ore 17:50

Domenica 12 Febbraio: Francia-Scozia, ore 16:00

III giornata

Sabato 25 Febbraio: Scozia-Galles, ore 15:25 / Irlanda-Francia, ore 17:50

Domenica 26 Febbraio Inghilterra-Italia, ore 16:00

IV giornata

Venerdì 10 Marzo: Galles-Irlanda, ore 21:00

Sabato 11 Marzo: Italia-Francia, ore 14:30 / Inghilterra-Scozia, ore 17:00

V giornata

Sabato 18 Marzo: Scozia-Italia, ore 13:30 / Francia-Galles, ore 15:45 / Irlanda-Inghilterra, ore 18:00

Calendario Femminile

I giornata

3 Febbraio: Scozia-Irlanda, ore 18:35 / Italia-Galles, ore 15:00, in differita su Eurosport 2 alle 20:30

4 Febbraio: Inghilterra-Francia, ore 19:35

II giornata

11 Febbraio: Galles-Inghilterra, ore 11:30 / Francia-Scozia, ore 21:00

12 Febbraio: Italia-Irlanda, ore 14:00 LIVE su Eurosport 2

III giornata

24 Febbraio: Scozia-Galles, ore 18:30

25 Febbraio: Inghilterra-Italia, ore 13:00, in differita su Eurosport 2 alle 19:55

26 Febbraio: Irlanda-Francia, ore 12:45

IV giornata

11 Marzo: Galles-Irlanda, ore 11:30 / Inghilterra-Scozia, ore 13:00

12 Marzo: Italia-Francia, ore 15:00 LIVE su Eurosport 2

V giornata

17 Marzo: Scozia-Italia, ore 19:30 LIVE su Eurosport 2 / Irlanda-Inghilterra, ore 20:00

18 Marzo: Francia-Galles, ore 21:00

Gli azzurri convocati

Maschile:

Pietro Ceccarelli, Dario Chistolini, Lorenzo Cittadini, Andrea Lovotti, Sami Panico, Tommaso D'Apice, Ornel Gega, Leonardo Ghiraldini, George Fabio Biagi, Joshua Furno, Marco Fuser, Federico Ruzza, Simone Favaro, Maxime Mbandà, Francesco Minto, Sergio Parisse, Andries Van Schalkwyk, Braam Steyn, Giorgio Bronzini, Edoardo Gori, Marcello Violi, Tommaso Allan, Carlo Canna, Tommaso Benvenuti, Giulio Bisegni, Tommaso Boni, Michele Campagnaro, Angelo Esposito, Luke Mclean, Edoardo Padovani, Giovanbattista Venditti.

Femminile:

Elisa Cucchiella, Marta Ferrari, Lucia Gai, Gaia Giacomoli, Melissa Bettoni, Valeria Fedrighi, Alessia Pantarotto, Elisa Pillotti, Valentina Ruzza, Sara Tounesi, Alice Trevisan, Ilaria Arrighetti, Michela Este, Elisa Giordano, Isabella Locatelli, Flavia Severin, Sara Barattin, Claudia Salvadego, Sofia Stefan, Beatrice Rigoni, Anna Barbanti, Elisa Bonaldo, Maria Grazia Cioffi, Manuela Furlan, Carlotta Guerreschi, Veronica Madia, Maria Magatti, Miriam Pagani, Michela Sillari, Paola Zangirolami.

VIDEO - O'Shea: "Diventeremo la squadra contro cui nessuno vuole giocare"