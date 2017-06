Melbourne (Australia), 10 giu. (LaPresse) - L'Australia ha battuto le isole Fiji in un test match di rugby disputato al Melbourne Rectangular Stadium. Per i Wallabies due mete di Folau e Speight, una di Moore. Foley ha messo a segno due piazzati e tre trasformazioni. Per le Fiji mete di Goneva e Nagusa entrambe trasformate da Volavola.