Test Match: le Isole Fiji ai Raggi X. Ben sei cambi nel XV che affronterà l'Italia

Sono ben 6 i cambi per le Isole Figi rispetto al Test Match della scorsa settimana contro l’Australia: questa mattina il ct degli isolani John McKee ha annunciato il XV che sabato a Suva (ore 4.30 italiane) sfiderà gli azzurri nel secondo appuntamento dell’Italia nel tour che si concluderà sabato 24 con la sfida proprio in casa dei Wallabies.

Rispetto all’ultima gara infatti il ct ha lasciato fuori Albert Vulivuli, Nikola Matawalu, Naulia Dawai, Tevita Cavubati, Sunia Koto e Campese Ma’afu per far posto a Eroni Vasiteri, Serupepeli Vularika, Nemani Nagusa, Apisalome Ratuniyarawa, Kalivati Tawake e Tuapati Talemaitoga.

Questi numerosi cambi hanno un senso per la formazione isolana: tra fine mese ed inizio luglio dovranno tentare la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e saranno al picco della preparazione per quel periodo. Questi fattori fanno sì che sia ghiotta l’occasione per la formazione azzurra in chiave Ranking.

Questo il XV delle Isole Figi:

15 Kini Murimurivalu

14 Timoci Nagusa

13 Jale Vatubua

12 Eroni Vasiteri

11 Vereniki Goneva

10 Ben Volavola

9 Serupepeli Vularika

8 Nemani Nagusa

7 Akapusi Qera (cap)

6 Dominiko Waqaniburotu

5 Leone Nakarawa

4 Apisalome Ratuniyarawa

3 Kalivati Tawake

2 Tuapati Talemaitoga

1 Peni Ravai

A disposizione:

16 Jale Sassen

17 Joeli Veitayaki

18 Manasa Saulo

19 Tevita Cavubati

20 Viliame Mata

21 Mosese Voka

22 Nikola Matawalu

23 Benito Masilevu