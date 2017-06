Test match: Sudafrica-Francia 35-12

Johannesburg (Sudafrica), 24 giu. (LaPresse) - Il Sudafrica ha battuto nettamente la Francia 35-12 in un test match di rugby all'Emirates Airline Park di Johannesburg. Per gli Springboks mete di Kriel, due di Etzebeth, Marx e Paige. Micidiale al piede Jantjies, autore di tre calci piazzati e tre trasformazioni. Per la Francia a segno il solo Plisson con quattro calci piazzati.