Italia: 44 azzurri precettati per il tour estivo, il 9 maggio la lista definitiva

La lista definitiva dei 31 atleti convocati per la finestra internazionale di giugno verrà ufficializzata dal CT martedì 9 maggio, a pochi giorni dal derby di ritorno di Guinness PRO12 che sabato prossimo a Parma metterà di fronte le Zebre e la Benetton Treviso.

Il capitano dell'Italia Sergio Parisse, al pari di altri veterani - Leonardo Ghiraldini, Simone Favaro, Lorenzo Cittadini fresco di paternità - non prenderà parte alla trasferta nell'Emisfero Sud per recuperare dalla lunga stagione, mentre tra gli indisponibili per infortunio figurano sia atleti d'esperienza come Alessandro Zanni, Luke McLean e Luca Morisi che alcuni giovani - Nicola Quaglio, Marco Barbini - che hanno esordito in azzurro nelle ultime stagioni.

"Con Sergio e gli altri veterani del gruppo - ha detto il ct dell'Italia, Conor O'Shea - abbiamo parlato del tour e del fatto che rimanere a riposo per questa finestra, dopo una stagione lunga ed impegnativa, sia per loro la scelta migliore. Abbiamo anche discusso dei programmi futuri del nostro gruppo e siamo ansiosi di riaverli con noi in novembre. Per quanto riguarda la lista definitiva dei convocati, abbiamo già le idee molto chiare circa la composizione della squadra ma il derby di PRO12 della settimana prossima potrà esserci d'aiuto per prendere le ultime decisioni su un paio di situazioni sulle quali stiamo riflettendo".