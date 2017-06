Rugby, test match: All Blacks a valanga, Samoa travolte 78-0

Auckland (Nuova Zelanda), 16 giu. (LaPresse) - Travolgente vittoria della Nuova Zelanda sulle isole Samoa in un test match di rugby giocato all'Eden Park di Auckland. Gli All Blacks hanno vinto per 78-0 con ben 12 mete: due di Beauden Barrett e Ardie Savea, una a testa per Lienert-Brown, Sonny Bill Williams, Israel Dagg, Julian Savea, Codie Taylor, Vaea Fifita, TJ Perenara e Sam Cane. Beauden Barrett ha messo a segno sette trasformazioni, Lima Sopoaga due.