Fantastica Manuela Malsiner! Centra il primo podio in Coppa del Mondo in Giappone

Grandissimo risultato per il salto con gli sci femminile italiano. Manuela Malsiner è giunta seconda nella tappa di Coppa del Mondo a Zao (Giappone), archiviando il primo podio della sua carriera nel circuito maggiore.

Il successo è andato alla padrona di casa Yuki Ito, alla seconda affermazione stagionale dopo quella della scorsa settimana a Sapporo. La 22enne del Sol Levante era terza al termine della prima manche ed ha preceduto la 19enne altoatesina di appena 3 decimi (213.6 punti contro 213.3). Sul podio è salita anche la russa Irina Avvakumova (210.6). In testa a metà gara, la norvegese Maren Ludby è retrocessa fino alla sesta piazza. Quinta la leader della classifica generale Sara Takanashi: la giapponese è stata preceduta anche dalla tedesca Carina Vogt.

Malsiner aveva mostrato una palese crescita di condizione nelle ultime settimane ed a Sapporo per la prima volta aveva arpionato la top10. Oggi un exploit che fa ben sperare anche in vista dei Mondiali di sci nordico a Lahti.

L’Italia non saliva sul podio in Coppa del Mondo di salto con gli sci dal 2 marzo 2014, quando Evelyn Insam finì terza a Rasnov. Si tratta della terza azzurra ad ottenere una top3 in questa competizione dopo Lisa Demetz e la stessa Insam, mentre Elena Runggaldier vanta un argento ai Mondiali 2011. Nella graduatoria complessiva Takanashi guida con 735 punti, 103 lunghezze di vantaggio sulla connazionale Ito. La lotta per la sfera di cristallo, dunque, sarà tutta giapponese.