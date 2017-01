Kamil Stoch vince ancora a Wisla! Tande e Prevc sul podio

Terza vittoria consecutiva, la seconda in due giorni a Wisla: Kamil Stoch si è imposto sul trampolino Hs 134 della località polacca, incrementando la propria leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo di salto con gli sci.

Il placco, sospinto anche dal proprio pubblico, aveva preso margine dopo la prima serie di salti, ma nella seonda ha avuto dei piccoli problemi che non gli hanno consentito di fare la differenza. Forte del vantaggio costruito in precedenza, però, è riuscito a difendere il gradino più alto del podio dalla rimonta di Daniel Andre Tande, che come spesso gli succede ha trovato un salto ottimo nella seconda metà di gara. Il norvegese ha preceduto per un solo decimo di punto il giovane sloveno Domen Prevc: i migliori tre a fine gara erano divisi solamente da un punto e tre decimi a testimonianza di una corsa molto aperta anche per la Sfera di Cristallo che al momento vede in vantaggio Stoch, pettorale giallo.

Quarta posizione per l’austriaco Stefan Kraft, che ha preceduto il polacco Maciej Kot, il tedesco Richard Freitag e il norvegese Johann Andre Forfang, nettamente alla miglior prestazione stagionale. Buona ottava posizione per il rientrante Gregor Schlierenzauer: terzo dopo il primo salto, ma aiutato da vento, nella seconda serie non si è confermato sul podio ma ha fatto vedere già un netto miglioramento rispetto alla gara di ieri da cui provare a costruire qualcosa di buono in vista della seconda fase della stagione. Robert Johansson e Karl Geiger hanno completato la top 10.

Sfortunato Davide Bresadola, unico italiano in gara: l’azzurro è rimasto escluso dalla zona punti e dalla seconda serie per soli 2 decimi di punto. Ha terminato la gara in 31a posizione.

gianluca.santo@oasport.it