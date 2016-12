Tournée 4 Trampolini 2017: Stefan Kraft vince ad Oberstdorf e va in fuga con Kamil Stoch!

Una tappa non certo interlocutoria: la Tournée dei Quattro Trampolini 2017 si è aperta con il botto e distacchi già rilevanti in classifica tra i favoriti della vigilia. Stefan Kraft è tornato a vincere in Coppa del Mondo dopo quasi un anno di astinenza, confermando il buon feeling con la competizione itinerante che si è aperta proprio oggi con la gara di Oberstdorf, sullo Schattenbergschanze, Hs 137.

L’austriaco, che ha già conquistato la Tournée nel 2015, ha preso il comando della gara nella prima serie di salti, confermandosi in vetta alla classifica nella seconda pur senza il miglior salto. Solo 2,8 punti di distacco per il polacco Kamil Stoch, che in questa prima parte di stagione è tornato ai livelli che gli competono e sembra competitivo anche nella lotta per il Trofeo in palio nelle gare tra Germania e Austria che si svolgeranno da qui al 6 di gennaio. Buon terzo l’austriaco Michael Hayböck, che ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nell’ultimo periodo anche se ha già un ritardo di 11,8 punti dal compagno Kraft. È rimasto ai piedi del podio il norvegese Daniel Andre Tande, capace di rimontare con veemenza dopo un primo salto negativo (che l’ha visto solo nono) fino a portarsi in quarta posizione. Purtroppo per lui, però, il distacco dalla prima posizione è importante e deve recuperare 12,6 punti.

Bene alle sue spalle l’austriaco Manuel Fettner e il tedesco Markus Eisenbichler, ormai stazionari nelle prime posizioni delle classifiche e oggi in quinta e sesta posizione. Settima piazza per il polacco Piotr Zyla mentre alle sue spalle troviamo nell’ordine il terzetto sloveno formato da Cene Prevc, Jurij Tepes e Peter Prevc, che pur con due salti discreti ha pagato un passivo superiore ai 25 punti che saranno difficilissimi da recuperare. Letteralmente sprofondati Severin Freund (20esimo ma era lecito aspettarselo) e Domen Prevc, leader della classifica generale di Coppa del Mondo ma oggi a oltre 50 lunghezze da Kraft. Il discorso Tournée, per lui, sembra essersi chiuso già ad Oberstdorf.

gianluca.santo@oasport.it