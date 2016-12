Tra storia e leggenda: ai nastri di partenza la Tournée dei Quattro Trampolini

Conoscete il salto con gli sci? Lo sport in Italia non riscuote particolare successo ma nel resto dell'Europa, specialmente nei paesi di lingua tedesca o in Polonia, ha un seguito paragonabile a quello del calcio. Un successo che dura tutta la stagione di Coppa del Mondo e che trova il culmine durante la Tournée dei Quattro Trampolini. Un evento unico, un must per tutti gli appassionati di salto con gli sci e degli sport invernali. Il 29 dicembre partirà la 65ma edizione di questa meravigliosa manifestazione. Andiamo a scoprire, per coloro che non seguono la disciplina, di cosa si tratta.

Vincent Descombes Sevoie of France competes in front of the moon during the FIS Ski Jumping World Cup on December 4, 2016 in Klingenthal, eastern Germany. Domen Prevc of Slovenia won the event ahead of Daniel Andre Tande of Norway (2nd) and Stefan Kraft oAFP

Che cos'è la "Vierschanzentournee"

La Tournée è l'evento più importante per quanto riguarda gli sport invernali nelle vacanze natalizie. Si tratta di quattro gare in nove giorni tra Germania e Austria, precisamente a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Si inizia il 29 dicembre con la qualifica da Oberstdorf per finire il 6 gennaio. Una competizione storica, ideata dagli sci club di Partenkirchen e Innsbruck nel 1949 e che ha visto la luce tre anni dopo. Da allora ha sempre riscosso grande successo, tanto che il trionfo in questa manifestazione è diventato importante tanto quanto un oro olimpico o una Coppa del mondo. Tra l'altro, la Coppa del mondo di salto è stata istituita solo nel 1979, per cui per oltre 25 anni la "Vierschanzetourneè è stata l'unica manifestazione annuale che metteva a confronto tutti i migliori saltatori del mondo.

Perché tutto questo successo?

Four Hills in Garmisch-PartenkirchenOther Agency

Questa è la classica domanda da un milione di dollari. Nessuno sa dare una risposta al perchè il "Four Hills Tournament" ha tutto questo successo. E' un misto tra storia, fascino, prestigio, seguito e mito. Chi vince la Tournée entra di diritto nella storia del salto con gli sci, ancor più di quanto possa fare anche una medaglia ai Giochi Olimpici. E' la Manifestazione con la M maiuscola, è l'evento che ogni saltatore da bambino sogna di vincere, come per un calciatore la vittoria della Champions o del Mondiale.

Four Hills tournament in GarmischImago

Come funziona

Per capire come funziona la Vierschanzentournee, bisogna spiegare a grandi linee come si compone una gara di salto. Ad ogni competizione partecipano un elevato numero di atleti, molti di questi obbligati ad effettuare un salto di qualificazione. Alla gara, composta da due manche, accedono 50 saltatori: dopo il primo salto i migliori 30 passano al round finale. In ogni manche gli atleti guadagnano un numero di punti che dipendono dalla lunghezza del salto, dalle valutazioni dei giudici e da quanto vento hanno trovato durante il salto. Al termine dei due round chi ha fatto il punteggio migliore vince la competizione. La Tournée, come detto, si compone di quattro gare, quindi otto salti. Chi, sommando i punteggi di tutti gli otto salti, conquista il maggior numero di punti vince l'Aquila d'oro, il premio che si porta a casa il trionfatore. Quindi non è decisiva la vittoria di ogni gara, è più importante ottenere tanti punti in tutti i round: la costanza di rendimento è alla base della Tournée, "bucare" un solo salto significa dire addio ai sogni di gloria.

Albo d'oro e curiosità

Quella attuale 2016-2017 è l'edizione numero 62 della Tournée. La manifestazione è stata vinta da ben 47 saltatori differenti. Il più vittorioso è il finlandese Janne Ahonen, ancora in attività, capace di vincerla per ben 5 volte. Curiosa il successo sempre di Ahonen del 2006, a pari merito con Jakub Janda: i due, al termine degli otto salti, avevano ottenuto lo stesso identico punteggio e sono stati dichiarati entrambi vincitori. Il tedesco Jens Weißflog ha trionfato quattro volte, Wirkola e Recknagel tre. L'edizione più famosa però è quella del 2001-2002, quando il tedesco Sven Hannawald è riuscito a fare il "Grande Slam", vincere tutte e quattro le gare della Tournée. Solo lui ce l'ha fatta in oltre 60 anni di storia.

Cosa aspettarsi da questa edizione

Peter Prevc wins 64th edition of the Four Hills tournamentImago

Il campione uscente della Tournée è lo sloveno Peter Prevc, dominatore assoluto della passata stagione. Quest'anno però Prevc è il lontano parente del fenomeno ammirato lo scorso anno: complici ben due cadute nelle prime sette gare, lo sloveno ha faticato in questo inizio di stagione ad ottenere buoni risultati. Però ha avuto comunque oltre 10 giorni per mettere a posto i pezzi del puzzle, vedremo come si presenterà ad Oberstdorf. Non ha i gradi di favorito, è comunque un outsider per il successo finale.

Il pretendente numero uno è invece il fratello più piccolo di Peter: il 17enne Domen Prevc è stato il mattatore di queste prime gare. Lo sloveno si presenta ai nastri di partenza con un bottino di quattro vittorie e cinque podi, ma soprattutto in uno stato di forma fisico e mentale pazzesco. Vedremo se questo fantastico periodo durerà anche per i prossimi 10 giorni, ma soprattutto se avrà anche la tenuta mentale per resistere all'enorme pressione della manifestazione. Inutile dire che due fratelli mai nella storia hanno vinto la Tournée.

L'altro grande pretendente al trofeo è Daniel-Andre Tande: il norvegese non ha ancora vinto quest'anno, ma ha raccolto sicuramente meno di quanto meritato. Lo stato di forma è invidiabile e la Norvegia punta tantissimo su di lui. Gli altri favoriti per il successo finale sono il polacco Kamil Stoch e l'austriaco Stefan Kraft, vincitore delle Tournée due anni fa.

0105 - Four Hills Tournament reportEurosport

Mai dare nulla per scontato

Sovente si parla di favoriti e outsider della manifestazione, spesso però a vincere è una sorpresa, una saltatore che non partiva minimamente con i favori del pronostico. Come detto, per trionfare è decisivo essere costanti per tutti gli otto salti e per una decina di giorni praticamente consecutivi. Inoltre bisogna avere una solidità mentale non indifferente: il salto con gli sci è uno sport dove la testa conta tantissimo, in una manifestazione con così tanta pressione mediatica come la Tournée vince chi non sbaglia e chi è il più forte mentalmente. Di sorprese in questi anni ne abbiamo avute tantissime, vedremo quante ce ne regalerà l'edizione 2016-2017

Gli appuntamenti

30/12 - 16.45 - Oberstdorf

01/01 - 14.00 - Garmisch-Partenkirchen

04/01 - 14.00 - Innsbruck

06/01 - 16.45 - Bischofshofen