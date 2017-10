Alessio Foconi conquista l’argento nel fioretto in Egitto

L’Italia apre nel migliore dei modi anche la Coppa del Mondo di fioretto maschile. Infatti nella tappa de Il Cairo, Alessio Foconi conquista la medaglia d’argento. L’azzurro è stato sconfitto solamente in finale dall’esperto britannico Richard Kruse per 15-5.

Il cammino di Foconi era iniziato superando il russo Alexander Pivovarov per 15-7, poi ha sconfitto il giapponese Kyosuke Matsuyama con lo stesso punteggio. Agli ottavi ha vinto il derby azzurro con Edoardo Luperi per 15-11, proseguendo poi con il successo sul francese Alexandre Sido per 15-8. In semifinale c’è stato il duello con lo statunitense Race Imboden, superato egregiamente dall’azzurro con il punteggio di 15-11. Un risultato importante per Foconi, che dopo delle prestazioni non particolarmente esaltanti a Mondiali ed Europei, apre bene questa stagione confermandosi ai vertici di questa arma.

Si ferma invece ai piedi del podio il cammino di Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Il primo, dopo aver battuto brillantemente agli ottavi il campione iridato in carica Dmitry Zherebchenko per 15-8, si è dovuto arrendere ai quarti al britannico Richard Kruse per 15-10. Stessa sorte per Avola, eliminato anche lui ai quarti dallo statunitense Race Imboden per 15-5. Agli ottavi si era fermato, oltre a Luperi, anche Francesco Trani, eliminato dal francese Alexandre Sido. Fuori al secondo turno Guillaume Bianchi, sconfitto nel derby azzurro con Luperi. Mentre gli altri italiani in gara, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli e Damiano Rosatelli sono stati eliminati al primo assalto di giornata.