Bando di Trump: bloccata sciabolatrice olimpionica col velo

L’accusa è destinata a far discutere così come la battaglia che sta portando avanti da tempo Ibtihaj Muhammad, sciabolatrice col velo capace di regalare una medaglia di bronzo agli Stati Uniti ai Giochi di Rio. Fermata in aeroporto per diverse ore senza una reale ragione, Ibtihaj Muhammad, che si era già espressa chiaramente prima delle Olimpiadi brasiliane, in quanto prima atleta statunitense con il velo a scendere in pedana in una manifestazione sportiva di tale rilievo, accusa il suo Paese e in particolare Donald Trump di averla trattenuta allo scalo.

" So di essere musulmana. E ho un nome arabo. E anche se rappresento il Team Usa e ho quella medaglia olimpica, non cambia il mio aspetto o il modo in cui la gente mi percepisce "

In un Paese in cui è ancora fresca e dibattuta la notizia del bando in ingresso per i cittadini di alcuni Stati a maggioranza musulmana, l’atleta 31enne fa un chiaro riferimento al decreto presidenziale firmato da Donald Trump attraverso i social network:

" La diversità è ciò che rende l'America forte. Diciamo no al bando e al muro che il neo-eletto presidente vuole completare alla frontiera con il Messico "

Video - La storia incredibile degli sport dimostrativi alle Olimpiadi invernali 01:30