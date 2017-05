Bebe Vio superstar in Olanda: terza gara stagionale e terzo trionfo nel fioretto

Arriva dalle pedane olandesi di Stadskanaal l'ennesimo trionfo di Beatrice "Bebe" Vio. La paralimpionica azzurra si conferma leader mondiale della categoria B di fioretto femminile, cogliendo il terzo successo stagionale su altrettante prove disputate.

La vittoria arriva al termine dell'ennesima prestazione esaltante della fiorettista veneta che si impone in finale per 15-5 sull'ungherese Gyongyi Dani. In semifinale, Bebe Vio aveva sconfitto nettamente, col punteggio di 15-2 l'ucraina Tetiana Pozniak, dando seguito così alla vittoria dei quarti di finale, per 15-5, sulla giapponese Anri Sakurai.

Nella spada maschile, categoria A, l'Italia festeggia il terzo posto di Matteo Betti. L'atleta senese bissa il podio della gara di fioretto, conquistando la terza piazza del podio dopo la sconfitta in semifinale contro il britannico Gilliver, poi vincitore finale della gara, col punteggio di 15-7. Stop el turno dei 16 per Emanuele Lambertini, eliminato 15-7 dal francese Citerne, e per Matteo Dei Rossi, uscito sconfitto per 15-14 dall'assalto contro il kuwaitiano Alhaddad. Era uscito di scena per superato 15-8 dal francese Noble nel turno dei 32, l'altro italiano, Edoardo Giordan. Nella categoria B, invece, si fermano alle porte del podio sia Alessio Sarri che Marco Cima. Entrambi gli azzurri sono stati sconfitti ai quarti di finale. Il primo è stato superato 15-7 dal francese Yannick Ifebe, mentre Cima ha subìto l'identico punteggio dal brasiliano Jovane Guissone.

Porte del podio chiuse anche per Loredana Trigilia ed Andreea Mogos nella gara di fioretto femminile, categoria A. Le due azzurre escono sconfitte entrambe nei match validi per approdare in semifinale. Loredana Trigilia è stata eliminata per 15-2 dall'ungherese Eva Hajmasi, mentre Andreea Mogos ha subìto il 15-7 dalla portacolori di Hong Kong, Chui Yee Yu. Stop nel turno delle 16 per Sara Bortoletto, eliminata dalla numero 1 del tabellone, l'ucraina Nataliia Morkvych col punteggio di 15-1.