Campionati Europei di Tbilisi 2017: tutti i risultati individuali

La Georgia è il centro della scherma europea in questi giorni, grazie ai Campionati Europei 2017 che si stanno svolgendo nella sua capitale, Tblisi. In quattro giornate di gare si sono concluse le competizioni individuali e fino ad ora il bottino dell’Italia è più che positivo.

La prima giornata ha visto il trionfo del campione Olimpico di fioretto Daniele Garrozzo. Dopo aver portato a casa la medaglia più prestigiosa, Daniele continua a confermarsi uno dei migliori al mondo, vincendo il suo primo oro europeo. Secondo posto per il numero due al mondo, il russo Timur Safin e terzo posto per Giorgio Avola e il francese Jeremy Cadot.

Nella sciabola femminile ha trionfato la padrona di casa, Teodora Kakhiani, che ha azzerato tutti i prognostici salendo sul gradino più alto del podio e conquistando il suo primo successo in assoluto in carriera. In finale ha battuto Rossella Gregorio, mentre il terzo posto è andato alla rumena Bianca Pascu e all’ungherese Lisa Pusztai.

Ancora tanto azzurro nel fioretto femminile, con Arianna Errigo che è tornata alla vittoria battendo la numero uno del ranking e campionessa Olimpica Inna Deriglazova, vincendo così il suo secondo oro europeo. Terzo posto per un’altra azzurra, Alice Volpi, al primo podio europeo, e per la francese Ysaora Thibus.

Nella stessa giornata, anche la spada maschile azzurra ha festeggiato l’argento di Paolo Pizzo, battuto in finale dal francese Yannick Borel, al suo secondo oro europeo. Il terzo gradino del podio è andato all’estone Nikolai Novosjolov e al russo Sergey Khodos.

Senza medaglie le azzurre della spada, il cui titolo europeo è andato alla russa Violetta Kolobova, che ha battuto in finale la tedesca Alexandra Ndolo per aggiudicarsi il secondo titolo europeo. Terzo gradino del podio per la campionessa Olimpica di Rio, l’ungherese Emese Szasz, che lo ha condiviso con l’estone Julia Beljajeva.

La sciabola maschile ha chiuso la categoria individuale con l’oro del tedesco Max Hartung e l’argento dell’ungherese Aron Szilagyi. Terzo gradino del podio per Luca Curatoli e per il georgiano Sandro Bazadze, entrambi al primo podio europeo.