Campionati Europei Tblisi 2017: tutti i risultati a squadre

Le luci sulle pedane di Tblisi si sono spente e l’edizione 2017 dei Campionati Europei di Scherma è andata in archivio; le ultime giornate hanno visto protagoniste le nazionali.

Le competizioni a squadre si sono aperte con la sciabola femminile e la bellissima vittoria delle azzurre. In una gara tutto sommato dominata, le azzurre hanno battuto la Russia 45 a 44 per aggiudicarsi il titolo europeo, dopo aver sconfitto la Francia in semifinale. Proprio la Francia, poi, ha battuto l’Ungheria per il terzo posto.

Nella sciabola maschile, invece, il risultato si è ribaltato ed è stata la Russia ad avere la meglio sull’Italia, per 45 a 41. Il terzo posto è andato all’Ungheria, che ha dominato la Germania per 45 a 28.

Il fioretto maschile ha visto il trionfo della nazionale francese che in finale ha battuto la Russia per 45 a 43. La medaglia di bronzo è andata all’Italia, che ha sconfitto la Germania 45 a 40.

Le azzurre del fioretto sono invece tornate sul tetto d’Europa. Eterna rivale la Russia, che questa volta si è dovuta piegare al dominio del Dream Team azzurro per 45 a 31. Per il terzo posto, ha trionfato la Germania sull’Ungheria, chiudendo la gara 45 a 18.

La Russia è stata protagonista nella spada maschile, dove ha vinto sull’Ucraina per 33 a 32. Il terzo posto è andato alla Repubblica Ceca, che ha sconfitto la Germania per 23 a 22.

La Francia ha vinto il secondo oro grazie alle donne della spada, che hanno battuto in finale la Russia con appena una stoccata di vantaggio (42 a 41). Il bronzo è andato alla Romania, che ha avuto la meglio sull’Estonia per 45 a 38.

Ora per tutti il prossimo obiettivo è quello dei Mondiali, che quest’anno si terranno in Germania, a Lipsia, dal 19 al 26 luglio.