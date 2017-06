Coppa del Mondo 2017: Mosca si tinge d’azzurro! Curatoli trova il 1° successo in carriera

Grande prestazione di Luca Curatoli nel Grand Prix FIE di sciabola di Mosca, valido per la Coppa del Mondo 2017. L’azzurro trova il successo dopo una finale emozionante con il sudcoreano Bongil Gu, combattuta colpo su colpo. Il punteggio di 15-13 regala la prima vittoria in carriera a Curatoli, che era già salito due volte sul podio in stagione. In precedenza l’azzurro aveva sconfitto in successione il turco Yildirim per 15-9, l’ungherese Decsi per 15-11, il sudcoreano Kim Junho per 15-10, lo statunitense Daryl Homer per 15-13 per poi approdare in semifinale e superare l’altro sudcoreano Kim Junghwan col punteggio di 15-11.

Sono invece usciti al turno dei 32 Aldo Montano, sconfitto dall’iraniano Mohammad Fotouhi (15-14), Luigi Samele dal romeno Teodosiu (15-13) e Luigi Miracco dal sudcoreano Kim Junghwan per 15-9. Gli altri italiani non hanno invece superato il primo turno: Giovanni Repetti, Dario Cavaliere, Riccardo Nuccio, Enrico Berrè, Alberto Pellegrini, Lorenzo Romano, Diego Occhiuzzi e Matteo Neri.

