Coppa del Mondo di Algeri, vince la francese Ysaora Thibus

Algeri ha ospitato la prima tappa dell’anno per la coppa del mondo di fioretto femminile. A vincere il titolo è stata la francese Ysaora Thibus, che in finale ha battuto la coreana Nam Hyunhee, con il terzo posto di Arianna Errigo e Alice Volpi.

È ormai il terzo appuntamento consecutivo in cui un’azzurra non riesce a conquistare la vittoria, anche se sul podio c’è sempre un’atleta italiana. Niente di grave forse, solo un momento in cui le ragazze non riescono ad esprimersi al meglio. Forse il fatto che Arianna Errigo si sia dedicata anche alla sciabola potrebbe essere motivo di distrazione dal fioretto, o forse no. Bisogna infatti tenere presente che la continuità che mostra la Errigo, salendo in ogni caso sul podio, non trova eguali tra nessuna delle sue avversarie.

Ad Algeri la Errigo è stata fermata dalla Thibus per 15-10, che ha disputato una delle sue gare migliori, centrando il secondo oro della carriera, ad appena 25 anni. In finale si è trovata davanti una veterana come la coreana Nam Hyunhee, vincitrice di cinque tappe di coppa del mondo e di quattro Grand Prix, ma senza lasciarsi impressionare, è riuscita a batterla per 15-10. La coreana aveva battuto in semifinale Alice Volpi, con un netto 15-7.

L’Italia si è poi ripresa nella competizione a squadre che ha visto ancora una volta la finalissima Italia – Russia, con le azzurre che hanno avuto la meglio sulle russe. La squadra formata da Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi con il nuovo ingresso di Camilla Mancini, ha battuto la Russia per 45 a 35, mentre il terzo posto è andato alla Francia, vittoriosa sugli Stati Uniti nella finalina per il terzo posto.