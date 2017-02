Coppa del mondo, i risultati di Bonn e Legnano

Fine settimana di coppa del mondo per le donne della spada e gli uomini del fioretto.

Per le spadiste, l’appuntamento era quello di Legnano, che ha ospitato la 41° edizione del Trofeo Carroccio. Purtroppo, sia la competizione individuale che quella a squadre sono state deludenti per l’Italia. Nell’individuale la migliore delle azzurre è stata Marta Ferrari, che si è fermata al 7° posto.

A vincere la tappa è stata l’estone Julia Beljajeva, che in finale ha battuto la francese Lauren Rembi. Per la transalpina questo è stato il primo impegno della stagione dopo le Olimpiadi di Rio. Terzo gradino del podio per la numero uno del ranking mondiale, la tunisina Sarra Besbes e per l’ucraina Dzhoan Feybi Bezhura.

Anche nella gara a squadre le cose per l’Italia si sono complicate, con le azzurre fermate dagli Stati Uniti in 9° posizione. A vincere è stata la Cina, che in finale ha battuto l’Estonia, con il terzo gradino del podio per la Corea.

Migliore il risultato dell’Italia in Germania, dove gli uomini del fioretto sono stati impegnati nella tappa di Bonn. La squadra azzurra formata da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola e Andrea Cassarà, è arrivata in finale, dove si è dovuta arrendere alla Francia per 45 a 34. Terzo gradino del podio per la Russia.

Meno soddisfazioni sono arrivate dalla competizione individuale, che è stata vinta dal tedesco Peter Joppich, tornato alla vittoria dopo nove anni, per di più in casa. La finale lo ha visto impegnato contro il francese Enzo Lefort, in cui i due campioni hanno dato prova delle loro indiscusse capacità, in una competizione che si è rivelata altamente spettacolare. Terzo posto per il russo Timur Safin e per lo statunitense Race Imboden.