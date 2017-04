Coppa del Mondo L’Italia del fioretto si tinge d’oro: a Tauber arriva la quinta vittoria di fila

L’Italia del fioretto femminile si conferma in cima al mondo. Nella tappa di Coppa del Mondo di Tauber, il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo (seconda nell’individuale), Martina Batini, Alice Volpi e Camilla Mancini conquista una splendida medaglia d’oro.

Le azzurre hanno iniziato con una netta vittoria contro l’Argentina per 45 a 18, sono poi passati contro il Canada per 45 a 39. Qualche difficoltà in più nella semifinale con la Francia, dove è arrivato il successo per 45 a 40. In finale l’Italia ha affrontato una sorprendente Germania, che in precedenza aveva sconfitto USA e Russia. Nella lotta per l’oro il quartetto azzurro ha trovato il successo per 45 a 33.

Si tratta del quinto successo consecutivo in stagione su cinque gare disputate. Un risultato che conferma ancora una volta la qualità delle nostre fiorettiste, in una specialità che ci regala sempre grandi emozioni. A giugno sono in programma gli Europei a Tbilisi, poi a luglio i MOndiali di Lipsia.

alessandro.farina@oasport.it