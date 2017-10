Coppa del Mondo, si riparte con Lee Kiefer

Con la tappa di Coppa del Mondo di fioretto si da ufficialmente il via alla stagione 2017/2018. E per la quarta volta è Cancún, in Messico, il teatro di questa importante gara. Un appuntamento molto atteso per l’Italia, che ha un feeling particolare con il Messico.

Lo scorso anno, fu infatti un vero e proprio trionfo, con Arianna Errigo prima, Elisa Vardaro seconda e Martina Batini terza. E anche per la nuova stagione si puntava ad un risultato simile, con Alice Volpi, vice campionessa del Mondo, alla ricerca del suo secondo oro in Coppa del Mondo.

Ma la giovane azzurra ha dovuto fare i conti con un’altra giovane stella del fioretto, la statunitense Lee Kiefer. Rimasta a digiuno in occasione dei Campionati Mondiali di Lipsia, la Kiefer aveva forse quella marcia in più che a questi livelli può fare la differenza.

E la finale, tra Lee Kiefer e Alice Volpi è stata proprio un testa a testa tra due atlete alla pari. Ad avere la meglio, con una sola stoccata di vantaggio, è stata la statunitense, che ha conquistato così la sua quinta vittoria in Coppa del Mondo.

Il terzo gradino del podio è andato a Arianna Errigo e Martina Batini. La Errigo si è dovuta arrendere in finale alla compagna di squadra Alice Volpi, dicendo addio ad un eventuale bis. Per Martina Batini l’ostacolo insormontabile è stato invece Lee Kiefer, che l’ha costretta ancora una volta al terzo posto.

Assente invece a Cancún la numero uno del mondo, reduce dalla vittoria a Mondiali di Lipsia, la russa Inna Deriglazova.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di fioretto femminile sarà a Saint-Maur-des-Fossés, in Francia, i prossimi 3 e 4 novembre.