Daniele Garozzo è medaglia di bronzo mondiale nel fioretto: il siciliano non tradisce mai

Daniele Garozzo non tradisce mai; l'azzurro campione olimpico ed europeo in carica è stato battuto in semifinale per 12-15 al giapponese Saito e ha conquistato così la medaglia di bronzo nel fioretto individuale ai Mondiali di Lipsia in corso di svolgimento.

L'amarezza per la mancata qualificazione per la finale del fioretto non può che essere mitigata dunque, specie dopo l'incredibile rimonta che ha permesso all'azzurro di staccare il pass per la semifinale in suolo tedesco: è arrivata l'ennesima medaglia per il campione di Acireale.