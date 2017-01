Giorgio Avola sul podio a Parigi, stop ai quarti per Santuccio a Barcellona

Sabato di grande scherma in due delle più importanti città europee. A Parigi si è svolta oggi la tappa di Coppa del Mondo per quanto riguarda il fioretto maschile, in contemporanea in quel di Barcellona impegnata la spada femminile sempre per il massimo circuito internazionale.

Nella capitale francese è arrivato un bellissimo podio per Giorgio Avola: il fiorettista siciliano ha disputato un ottimo cammino fino alle semifinali, dove è stato sconfitto dallo statunitense Massialas. Da ricordare che Avola nel tabellone dei 16 aveva sconfitto il connazionale Andrea Cassarà. In finale oltre all’americano ci sarà il russo Safin, che ha battuto nel penultimo atto il coreano Ha. La grande sorpresa di giornata è Francesco Trani: l’azzurro arriva fino ai quarti, fermandosi anch’egli contro il castigatore degli azzurri Massialas. Niente da fare per il campione olimpico in carica Daniele Garozzo, che si è arreso al brasiliano Toldo nel tabellone dei 32.

Non arriva il podio invece per le donne in Spagna. La migliore è un’ottima Alberta Santuccio, giunta fino ai quarti di finale, dove è stata sconfitta dall’estone Embrich, seconda di tappa (battuta in finale dalla cinese Sun). Non una grande prova di squadra per le italiane: al tabellone delle 32 fuori Tesserin e Navarria, addirittura fuori nelle 64 Rossella Fiamingo.

Domani le prove a squadre.