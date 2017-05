Grand Prix di Bogotá, Szasz e Nikishin sul gradino più alto del podio

Un finale di stagione con il botto per la campionessa olimpica di Rio de Janeiro, l’ungherese Emese Szasz. È lei infatti a conquistare la vittoria nell’ultimo GP della stagione, quello di Bogotà. È il quarto in carriera dopo L’Avana nel 2006, Budapest nel 2008 e Roma nel 2009. Ora la campionessa ungherese si presenta ai campionati europei e ai campionati del mondo con un chiaro obiettivo: vincere. Sono i solo due trofei che mancano al palmares della numero uno del mondo di spada.

La finale è stata impegnata contro la ventitreenne di Hong Kong Man Wai Vivian Kong, che si è arresa solo sul 13 -15, conquistando comunque il suo primo risultato in un Grand Prix.

Dalla Colombia sono arrivate anche soddisfazioni per l’Italia, grazie alla prestazione di Alberta Santuccio, sconfitta dalla spadista di Hong Kong in semifinale per 15 – 9. Primo podio in un evento di Grand Prix, si va ad aggiungere a quello vinto ai mondiali di Barcellona nel 2014. Insieme a lei è salita sul terzo gradino del podio anche la coreana A Lam Shin, battuta dalla Szasz in semifinale 10 – 9.

L’ucraino Bogdan Nikishin ha vinto il suo secondo GP, dopo quello di Rio de Janeiro dello scorso anno. In finale ha battuto per 7 a 3 l’azzurro Marco Fichera, che invece non ha mai vinto un GP. Anche questa volta il siciliano deve accontentarsi dell’argento, consapevole però di aver raggiunto comunque un ottimo risultato a soli 23 anni. E ora ci sono europei e mondiali, a cui puntare con ottimismo.

A Bogotá l’Italia di spada maschile è salita anche sul terzo gradino del podio con Edoardo Munzone, insieme al coreano Kyoungdoo Park. Per Munzone questo è il primo podio in GP, mentre per il coreano, numero tre del mondo, è la quarta medaglia, preceduta da altri due bronzi e da un oro.